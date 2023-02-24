Kimse onu istemiyor!

Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi sezon başında 1.4 milyon Euro kiralama bedeliyle kadrosuna katmış, yapılan sözleşmeye de opsiyon maddesi konulmuştu.Fenerbahçe, Samet Akaydın'ın transferi ve Luan Peres'in iyileşmesinin ardından forma şansı kalmayan Henrique'yi göndermeyi amaçlıyor.Yönetim, tecrübeli stoperi kulübü Flamengo'ya geri vermek için temaslarını sürdürüyor. Konu hakkında görüşlerini aktaran Flamengo muhabiri Diogo Dantas, Brezilya ekibinin, Gustavo Henrique'yi geri istemediğini ve mukavelede yer alan opsiyon maddesinden gelecek olan 1.4 milyon Euro'yu almayı planladığını söyledi.Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin yarın Ülker Stadyumu'nda Konyaspor ile oynayacağı maçın biletlerine büyük ilgi gösterdi. Biletlerin tamamı tükendi. Karşılaşmayı 44.742 kişi tribünden izleyecek.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor karşılaşmasının bitiminde kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a 1 maç men ve 26 bin TL para cezası verdi. Sarılacivertli takımı, Konyaspor müsabakasına Jesus'un yardımcısı Joao de Deus çıkaracak.