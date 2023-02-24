Kimse onu istemiyor!

Brezilyalı gazeteci Diogo Dantas, Flamengo’nun sarı-lacivertlilerle yaptığı anlaşmadaki opsiyon maddesinden gelecek 1.4 milyon Euro’nun peşinde olduğunu dile getirdi
Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi sezon başında 1.4 milyon Euro kiralama bedeliyle kadrosuna katmış, yapılan sözleşmeye de opsiyon maddesi konulmuştu. Buna göre, Brezilyalı stoperkronik bir sakatlık yaşamazsasarı-lacivertliler, oyuncununbonservisini 1.4 milyonEuro daha ödeyerekalmak zorunda. Fenerbahçe, Samet Akaydın'ın transferi ve Luan Peres'in iyileşmesinin ardından forma şansı kalmayan Henrique'yi göndermeyi amaçlıyor.
SÖZLEŞMESİ 31 ARALIK'TA BİTİYOR
Yönetim, tecrübeli stoperi kulübü Flamengo'ya geri vermek için temaslarını sürdürüyor. Konu hakkında görüşlerini aktaran Flamengo muhabiri Diogo Dantas, Brezilya ekibinin, Gustavo Henrique'yi geri istemediğini ve mukavelede yer alan opsiyon maddesinden gelecek olan 1.4 milyon Euro'yu almayı planladığını söyledi. 29 yaşındakioyuncunun, kulübüyleolan kontratı31 Aralık 2023 tarihindesona eriyor.
BİLETLER TÜKENDİ
Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin yarın Ülker Stadyumu'nda Konyaspor ile oynayacağı maçın biletlerine büyük ilgi gösterdi. Biletlerin tamamı tükendi. Karşılaşmayı 44.742 kişi tribünden izleyecek.
JESUS CEZALI
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor karşılaşmasının bitiminde kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a 1 maç men ve 26 bin TL para cezası verdi. Sarılacivertli takımı, Konyaspor müsabakasına Jesus'un yardımcısı Joao de Deus çıkaracak.