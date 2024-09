Kusursuz planlama

Türk futbolunda transfer dönemi dün gece yarısı tamamlanırken Fenerbahçe, her mevkide 2 hatta 3 futbolcu ile çok güçlü bir kadro oluşturdu.Bu süreçte Portekizli hocanın da özellikle takviyeler konusunda her isteği yerine getirildi.Toplamda 8 transfer ile yaz dönemini kapatan Kanarya, zorlu yarış için kuvvetli bir ekip kurdu.En-Nesyri, Dzeko, Cenk ile ileri ucu tamamlayan sarı-lacivertliler, Kostic gibi kilit bir isimle de kadrodaki joker futbolcu sayısını arttırdı.Fenerbahçe'nin Boca Juniors ile anlaştığı Cristian Medina her ne kadar şimdi gelmek istese de kulübü buna izin vermiyor.22 yaşındaki orta sahanın başka teklifler de aldığı ancak Mourinho faktörü nedeniyle tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı kaydedildi. İstanbul'a gelmek için sabırsızlanan genç oyuncu için 15 milyon Euro bonservis ve sonraki transferden yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağlandı.Kariyerine Rayo de Malaver altyapısında başlayan ve 2012 yılında Boca Juniors'a geçiş yapan Medina, 8 yıl boyunca altyapıda forma giydikten sonra 2020 yılında A takıma yükseldi. İlk resmi maçına 14 Şubat 2021'de çıkan Arjantinli yıldız, orta sahanın farklı bölgelerinde forma giyebilirken kariyerinde oynadığı toplam 156 karşılaşmada 9 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.