Lugano için planı hazır

Sezonu erken açan Kanarya'da öncelikli hedef, Devler Ligi gruplarına kalabilmek. En son Strasbourg ve Hull City ile oynanan hazırlık maçlarında Jose Mourinho da salı günkü Lugano maçının ilk 11'i için son denemelerini yaptı,Hull City provası ile birlikte salı günü oynanacak karşılaşmadasahada bulunacak.Oosterwolde'nin performansını çok beğenen deneyimli teknik adam, Mert Müldür'ün de EURO 2024 performansını dikkat çekici bulmuştu. Lugano maçı içinarasında seçim yapılacak.F.Bahçe taraftarı, Hull City maçı için tribüne koşarken sıcak havaya rağmen binlerce sarı-lacivertli tribündeydi. Taraftarın gözü kulağı ise Jose Mourinho'nun üzerindeydi. Portekizli çalıştırıcının attığı her adım dikkatle takip edilirken deneyimli teknik adamın kulübedeki etkisi ise fotoğraflara yansıdı.Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku'ya Rennes talip oldu. L'Equipe'te yer alan habere göre; savunma hattındaki önemli oyuncuların takımdan ayrılması sonrası arayışa geçen Fransız kulübü, 29 yaşındaki oyuncuyu listesine aldı. Haberde, F.Bahçe'nin sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Djiku'nun transferinin 10 milyon Euro karşılığında tamamlanabileceği ifade edildi.İrfan Can Kahveci, ikinci kez erkek babası olmanın mutluluğunu yaşıyor. Sarı-lacivertli kulüpten, 'Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde hayata merhaba diyen minik Ata'ya sarı-lacivert dünyamıza hoş geldin diyor, Gözde ve İrfan Can Kahveci çiftini tebrik ediyoruz" açıklaması yapıldı. Biz de SABAH Spor olarak Ata Kahveci'ye sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz.