Mercan bulundu

Fenerbahçe'nin sol bekleri Ferdi Kadıoğlu ile Oosterwolde'ye Avrupa'dan birçok teklif var…Oosterwolde için İtalyanlar takipte. İki oyuncu için de gelecek tekliflere sıcak olan yönetim, ayrılık ihtimaline karşın alternatifi buldu. Sportif direktör Mario Branco ve yönetici Selahattin Baki,Sarı-lacivertliler sezon bitiminde 23 yaşındaki oyuncuya, 4 senelik imza attırmak için Karagümrük'ü ikna etmeye çalışıyor. 2026 yılına kadar sözleşmesi olan futbolcu için