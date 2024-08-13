Meunier fena uçtu

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, sırt ağrıları nedeniyle basın toplantısına katılmazken, Trabzonspor'la sözleşmesini feshedip Fransız kulübüne imza atan Thomas Meunier çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çekti. İşte o meydan okumadan öne çıkanlar: ""Türk taraftarlar, takımlarına çok çabuk sırt çevirebiliyor. Bu yüzden korkmadan oynamalı ve rakibin direncini olabildiğince erken kırmalıyız. Gerisini taraftarlar halledecektir.Futbolda çok fazla psikolojik etken olduğunu işte bu noktada anlıyorsunuz. Sizlerin önündeysem onların sayesinde."