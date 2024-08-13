Meunier fena uçtu

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, sırt ağrıları nedeniyle basın toplantısına katılmazken, Trabzonspor'la sözleşmesini feshedip Fransız kulübüne imza atan Thomas Meunier çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çekti. İşte o meydan okumadan öne çıkanlar: "Tadic ve En-Nesyri gibi tecrübeli ve kaliteli oyunculara sahipler. Jose Mourinho oraya imza atıyorsa bu kulüple bir şeyler kazanabileceğini bildiği içindir. Kolay bir maç olmayacak. Fenerbahçe'nin güçlü yanları var ama bizden daha güçlü olduklarını düşünmüyorum. Tur atlama şansımızın yüzde 1000 olduğuna inanıyorum."
TRABZON'A NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZ
"Türk taraftarlar, takımlarına çok çabuk sırt çevirebiliyor. Bu yüzden korkmadan oynamalı ve rakibin direncini olabildiğince erken kırmalıyız. Gerisini taraftarlar halledecektir. Bana güvendiği için Trabzonspor'a ne kadar teşekkür etsem az. Orada üst üste 20 maç oynadım, en ufak bir sakatlık yaşamadım. Her şey mükemmeldi.
Futbolda çok fazla psikolojik etken olduğunu işte bu noktada anlıyorsunuz. Sizlerin önündeysem onların sayesinde."