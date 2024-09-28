Mourinho’nun kurtarıcısı!

Geçtiğimiz dönem Dominik Livakovic'in performansının artması için Sandro Zufic'i kaleci antrenörü olarak teknik ekibe dahil eden Fenerbahçe, bunun meyvesini bu yıl alıyor. Sezona müthiş bir başlangıç yapan 29 yaşındaki eldiven performansıyla, oynattığı futbol nedeniyle eleştirilen teknik direktör Jose Mourinho'nun adeta kurtarıcısı oldu. Sarı-lacivertlilerin Union Saint-Gilloise'ı zorlansa da 2-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mücadelesinde 5 net kurtarışın yanı sıra 1 de penaltı çıkaran Hırvat kaleci, takımını ipten aldı ve 3 puanda başrol oynadı.
Bu sezon 6'sı Süper Lig olmak üzere 5'i Avrupa kupasında toplam 11 karşılaşmada Livakovic, kalesine isabet eden 45 şutun 32'sinde rakiplerine izin vermedi ve tüm kulvarlarda yüzde 71'lik kurtarış değeri tutturdu.
UNİON SG MAÇININ OYUNCUSU SEÇİLDİ
Şampiyonlar Ligi ön elemesinde başarılı futboluna rağmen Fenerbahçe'ye turu getiremeyen tecrübeli file bekçisi, Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde performansıyla göz dolduruyor. 2019'da Harun Tekin'den sonra sarı-lacivertli formayla Avrupa kupasında penaltı kurtaran ilk kaleci olmayı da başaran Livakovic, maçın oyuncusu seçildiği Union karşılaşmasının ardından tribünler tarafından uzun süre tezahüratlarla onurlandırılmıştı.
KOSTİC ANTALYA'DA SAHADA
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic'in ne zaman oynayacağı belli oldu. İdman eksiği nedeniyle şu ana kadar süre bulamayan, UEFA listesinde yer almadığı için Union maçını da kaçıran Sırp oyuncu, yarınki Antalyaspor karşılaşmasında ilk kez sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun 31 yaşındaki sol kanada ikinci yarıda görev vermeyi düşündüğü gelen haberler arasında.
SORU:
Eleştirilen Jose Mourinho, "Eylül ayında kupa kazanamam. 26 kupam var. 5.5 Avrupa kupası" yorumunu yaptı. Sizce Portekizli hoca mı haklı yoksa kamuoyu mu?
ÖMER ÜRÜNDÜL
En-Nesyri'yi kazanmalı
Bir
teknik direktörü iyi analiz edebilmek için biraz zamana ihtiyaç var. Mourinho çok kariyerli, deneyimli, birçok başarıya imza atmış önemli bir isim. Türkiye ligini yeni yeni tanıyor. Futbolcularını da iyice tanımak ve istediği gibi hazırlayabilmek için zamana ihtiyacı var.
Fenerbahçe'nin geniş ve iyi bir kadrosu var. Ben ilerleyen haftalarda Fenerbahçe'nin daha göze hoş gelen, daha etkili oynayacağını tahmin ediyorum.
Benim tabii ki teknik açıdan eleştirilerim oluyor. Mesela kaybedilen Galatasaray derbisiyle ilgili şu eleştirileri yaptım; bilhassa zorluk derecesi yüksek maçlarda ileriye etkili ve devamlı destek veren iki bekin Osayi ve Ferdi yoksa, fizik açıdan yetersiz Tadic ve Dzeko ile oynamak sorunlar yaratır. Union karşısında bu iki oyuncu da kulübede başladı. Oyun tatminkâr mı? Tabii ki değil ama benim gözlemlerim ilerisi için şöyle;
öncelikle En-Nesyri'yi kazanmak lazım. Cengiz kuvvetlenirse iyi bir kanat forveti olduğu herkes tarafından biliniyor. Bana göre Cengiz, güçlenmiş bir En-Nesyri ve Maximin ileri üçlüsü, F.Bahçe'yi daha üretken bir takım haline getirir.
ALİ GÜLTİKEN
Mourinho'nun tarzı bu
Jose
Mourinho, takımına oynattığı oyun için eleştiriliyorsa, geçmiş yıllarında oynattığı futbolla ilgili çok fazla bilgiye sahip değilsiniz demektir. Her teknik adamın kazanmak için uyguladığı bir oyun felsefesi var.
Mourinho yıllardır bu felsefeyle önemli başarılar elde etmiş bir teknik adam. Fenerbahçe'nin her maçında, hep rakip alanda oynayacak bir takım bekleniyorsa bu büyük hata olur. Mourinho sonuç odaklı bir hoca.
Sonuca giderken de bazen takımını uzun bir süre savunmada oynatabiliyor. Bunu özellikle skoru bulduktan sonra yapıyor. Şimdi ondan farklı bir şey beklemek yanlış olur. Mourinho çok uzun yıllardır Avrupa'nın ortasında birçok takımda çalıştı ve kazandığı kupalar ortada. Geçen yılki İsmail Kartal oyununu ondan beklemek fazla hayalcilik olur.
Fenerbahçe camiasının her maç bitiminde bakacağı noktanın iyi oyundan daha ziyade kazandı-kazanmadı noktasındaki süreç olması gerekiyor. Mourinho tercihini yaptıysanız başka bir yolunuz yok. Bu da bütün sezon bu tartışmaların gündemde olacağı anlamına gelir.
BÜLENT TİMURLENK
Yerli oyuncuları tanımalı
Geçen
sezon İsmail Kartal, ilk 19 maçını kazandıktan sonra sanırım bu sezon, "Mourinho bu, daha azını yapacak hali yok. Her maçı 3-5 atıp kazanırız"
beklentisi oluşur. Maximin dışında önceki gün Amrabat'ın iyi oyununa kadar yeni transferlerden bir verim alamayan, yaşlı bir hücum hattıyla oynayan, ideal stoper ikilisini belirleyemeyen bir hoca ve oyuna büyük katkısı olan iki beki Ferdi ve Osayi'den mahrum bir F.Bahçe izledik geride kalan haftalarda. Mourinho'nun özellikle yerli futbolcuları tanımak için zamana ihtiyacı olduğu ortada.
Ekibinde bir Türk antrenör olabilirdi. İletişim tarafında da Galatasaray ile ilgili polemiklere sokulması kulübün iletişim stratejisi açısından bir faciaydı. Her şeye rağmen önceki gün maçın ardından yaptığı açıklamalar tam da Mourinho cümleleri. Üzerinde şampiyonluk baskısı var. Milli ara öncesinde önünde iki kazanılması gereken maç var.
F.Bahçe için mühim eşik şudur; 'Mourinho'yu getirdik, onunla bile olmadı' cümlesini kurduğunuz gün, yeni bir teknik adam bulmakta çok zorlanırsınız.