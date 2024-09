Mourinho’nun kurtarıcısı!

Geçtiğimiz dönem Dominik Livakovic'in performansının artması için Sandro Zufic'i kaleci antrenörü olarak teknik ekibe dahil eden Fenerbahçe, bunun meyvesini bu yıl alıyor. Sezona müthiş bir başlangıç yapan 29 yaşındaki eldiven performansıyla, oynattığı futbol nedeniyle eleştirilen teknik direktör Jose Mourinho'nun adeta kurtarıcısı oldu.Bu sezon 6'sı Süper Lig olmak üzere 5'i Avrupa kupasında toplam 11 karşılaşmada Livakovic, kalesine isabet eden 45 şutun 32'sinde rakiplerine izin vermedi ve tüm kulvarlarda yüzde 71'lik kurtarış değeri tutturdu.Şampiyonlar Ligi ön elemesinde başarılı futboluna rağmen Fenerbahçe'ye turu getiremeyen tecrübeli file bekçisi, Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde performansıyla göz dolduruyor.Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic'in ne zaman oynayacağı belli oldu. İdman eksiği nedeniyle şu ana kadar süre bulamayan, UEFA listesinde yer almadığı için Union maçını da kaçıran Sırp oyuncu, yarınki Antalyaspor karşılaşmasında ilk kez sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor.Eleştirilen Jose Mourinho, "Eylül ayında kupa kazanamam. 26 kupam var. 5.5 Avrupa kupası" yorumunu yaptı. Sizce Portekizli hoca mı haklı yoksa kamuoyu mu?En-Nesyri'yi kazanmalıteknik direktörü iyi analiz edebilmek için biraz zamana ihtiyaç var. Mourinho çok kariyerli, deneyimli, birçok başarıya imza atmış önemli bir isim. Türkiye ligini yeni yeni tanıyor.Fenerbahçe'nin geniş ve iyi bir kadrosu var.Benim tabii ki teknik açıdan eleştirilerim oluyor. Mesela kaybedilen Galatasaray derbisiyle ilgili şu eleştirileri yaptım; bilhassa zorluk derecesi yüksek maçlarda ileriye etkili ve devamlı destek veren iki bekin Osayi ve Ferdi yoksa, fizik açıdan yetersiz Tadic ve Dzeko ile oynamak sorunlar yaratır. Union karşısında bu iki oyuncu da kulübede başladı.öncelikle En-Nesyri'yi kazanmak lazım. Cengiz kuvvetlenirse iyi bir kanat forveti olduğu herkes tarafından biliniyor. Bana göre Cengiz, güçlenmiş bir En-Nesyri ve Maximin ileri üçlüsü, F.Bahçe'yi daha üretken bir takım haline getirir.Mourinho, takımına oynattığı oyun için eleştiriliyorsa, geçmiş yıllarında oynattığı futbolla ilgili çok fazla bilgiye sahip değilsiniz demektir.Mourinho yıllardır bu felsefeyle önemli başarılar elde etmiş bir teknik adam. Fenerbahçe'nin her maçında, hep rakip alanda oynayacak bir takım bekleniyorsa bu büyük hata olur.Sonuca giderken de bazen takımını uzun bir süre savunmada oynatabiliyor. Bunu özellikle skoru bulduktan sonra yapıyor. Şimdi ondan farklı bir şey beklemek yanlış olur. Mourinho çok uzun yıllardır Avrupa'nın ortasında birçok takımda çalıştı ve kazandığı kupalar ortada.Fenerbahçe camiasının her maç bitiminde bakacağı noktanın iyi oyundan daha ziyade kazandı-kazanmadı noktasındaki süreç olması gerekiyor. Mourinho tercihini yaptıysanız başka bir yolunuz yok. Bu da bütün sezon bu tartışmaların gündemde olacağı anlamına gelir.sezon İsmail Kartal, ilk 19 maçını kazandıktan sonra sanırım bu sezon,beklentisi oluşur. Maximin dışında önceki gün Amrabat'ın iyi oyununa kadar yeni transferlerden bir verim alamayan, yaşlı bir hücum hattıyla oynayan, ideal stoper ikilisini belirleyemeyen bir hoca ve oyuna büyük katkısı olan iki beki Ferdi ve Osayi'den mahrum bir F.Bahçe izledik geride kalan haftalarda.Ekibinde bir Türk antrenör olabilirdi. İletişim tarafında da Galatasaray ile ilgili polemiklere sokulması kulübün iletişim stratejisi açısından bir faciaydı. Her şeye rağmen önceki gün maçın ardından yaptığı açıklamalar tam da Mourinho cümleleri. Üzerinde şampiyonluk baskısı var.F.Bahçe için mühim eşik şudur; 'Mourinho'yu getirdik, onunla bile olmadı' cümlesini kurduğunuz gün, yeni bir teknik adam bulmakta çok zorlanırsınız.