Mühendislik harikası!

Alman Futbol Federasyonu'nun antrenörlük kursunu 1.'likle bitirdi

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun boşluğunu 11 gün süren arayışın ardından doldurdu… İsmail Kartal'ın hazır kıta beklediği görüşmelerde Spalletti, Terzic ve Zidane'dan olumsuz yanıt alan sarı-lacivertli yöneticiler, İtalyan asıllı Alman Domenico Tedesco'da karar kıldı. 2 gün sonra (12 Eylül'de) 40 yaşına girecek olan genç çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye imza atarak bir anlamda kendine de doğum günü hediyesi vermiş olacak. Tedesco, kariyer yolculuğuna futbolcu ya da teknik adam olarak çıktı. Endüstri mühendisliği eğitimi aldı, Stuttgart Üniversitesi'ni bitirdikten sonra inovasyon yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Kariyerine Mercedes'te başlayan ancak futbola olan tutkusu nedeniyle amatör liglerde (Aicwald ve Zuffenhausen) forvet olarak oynayıp, antrenörlüğe yönelmiş bir isim. Tedesco, 2016'da Alman Futbol Federasyonu'nun Hennes- Weisweiler Akademisi'ni birincilikle bitirerek antrenörlük lisansını aldı.





İŞTE ÖNE ÇIKAN BAŞARILARI



2017'de ilk profesyonel deneyimini yaşarken Bundesliga 2 ekibi Erzgebirge'yi küme düşmekten kurtardı. Adını futbol dünyasında duyurdu.

32 yaşında Schalke 04'le anlaşırken Bundesliga'nın en genç teknik direktörlerinden biri oldu. 2017-18 sezonunu 2. sırada bitirdi.

2019-21 yılları arasında görev yaptığı Rus ekibi Spartak Moskova'yı Şampiyonlar Ligi elemelerine taşıdı.

2021-22'de RB Leipzig'le Alman Kupası'nı kaldırıp, kulüp tarihinin ilk kupasını müzesine koydu.

2023-25 yılları arasında Belçika Milli Takımı'nı çalıştırdı. EURO 2024'e namağlup grup lideri olarak takımını taşıdı ancak son 16'da elendi.

YARDIMCISI GÖNÜL OLDU



Sarı-lacıvertli kulüp, Tedesco'nun yardımcılığına Gökhan Gönül'ün getirildiğini açıkladı. 2007-2016 yılları arasında sarılacivertli formayı giydikten sonra Beşiktaş'a giden, bir yıl sonra yeniden F.Bahçe'ye dönen Gönül, en son Türkiye U21 takımında teknik direktörlük yapmıştı.



HER KULVARDA MAKSİMUMU HEDEFLİYORUM

Tedesco gelir gelmez kulüp televizyonuna konuştu. İtalyan hoca, "Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum, Fenerbahçe'de bir sürü maç oynamak için sabırsızlanıyorum. Her kulvarda maksimumu elde etmek için buradayım" dedi.



KOÇ: TEDESCO KARARI ORTAK AKILLA ALINDI!



Fenerbahçe Futbol Akademisi Maltepe Arazisi Projesi, Samandıra'da yapılan toplantı ile tanıtıldı. Burada konuşan Başkan Ali Koç, Tedesco için şunları söyledi: "Kurulan güçlü futbol kadrosunun DNA'sına ve Fenerbahçemizin hücuma dayalı coşkulu futbol geleneğine en uygun hocayı seçtik. Kolay olmadı. Yaptığımız verilere, analizlere baktığımız zaman ortak bir futbol aklıyla yaptığımız değerlendirme sonucu Tedesco'yu göreve getirdik. Bu sezonu şampiyon tamamlayacağımıza inancımız tamdır."