Müthiş rekor!

Fenerbahçe
Başkanı Sadettin Saran'ın çağrısı sonrası taraftarlar, 1 Aralık Pazartesi günü G.Saray ile oynanan derbi haftasında Fenerium mağazalarından 143 milyon 762 bin liralık ürün satın aldı. Açıklamada; Fenerium geçen yılın derbi haftasında 70 milyon liralık satış yaparken, bu sezon rakam iki katını geçerek 143 milyon 762 bin lira oldu. Birçok üründe yüzde 50'ye varan indirime gidilirken taraftarlar, alışverişlerinin yüzde 73'ünü indirim olmayan ürünlerden yaptı.
Toplam satışlar 2 kat artarken internet üzerinden ise 5 kat çıkarak rekor kırdı.