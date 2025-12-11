Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Orta saha Fred ve İsmail’e emanet!
Giriş Tarihi: 11.12.2025

Orta saha Fred ve İsmail’e emanet!

Orta saha Fred ve İsmail’e emanet!
  • ABONE OL
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann ile deplasmanda karşılaşacak. Norveç'teki kritik maç, 23.00'te başlayacak. 8 puanla 20. sırada bulunan sarı-lacivertliler, kazanıp ilk 8 için avantaj yakalamak istiyor. Kas ağrıları bulunan Asensio, Norveç'e götürülmedi. Alvarez ise hissettiği ağrılar nedeniyle 11'de riske edilmeyecek. Sakatlığını atlatamayan Szymanski'nin de yedek soyunması beklenirken Tedesco, orta sahada İsmail Yüksek&Fred ikilisini birlikte kullanacak. Duran kırmızı kart cezalısı, F.Bahçe'nin Norveç'te gol umudu En-Nesyri olacak...
ARKADAŞINA GÖNDER
Orta saha Fred ve İsmail’e emanet!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz