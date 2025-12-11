Orta saha Fred ve İsmail’e emanet!

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann ile deplasmanda karşılaşacak. Norveç'teki kritik maç, 23.00'te başlayacak.
8 puanla 20. sırada bulunan sarı-lacivertliler, kazanıp ilk 8 için avantaj yakalamak istiyor. Kas ağrıları bulunan Asensio, Norveç'e götürülmedi.
Alvarez ise hissettiği ağrılar nedeniyle 11'de riske edilmeyecek. Sakatlığını atlatamayan Szymanski'nin de yedek soyunması beklenirken Tedesco, orta sahada İsmail Yüksek&Fred
ikilisini birlikte kullanacak. Duran kırmızı kart cezalısı, F.Bahçe'nin Norveç'te gol umudu En-Nesyri olacak...