Şampiyon olamasak da Mourinho kalmalı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün düzenlediği basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi ve çok merak edilen "Türkiye Kupası" kararını birinci ağızdan açıkladı. Oynattığı futbolla eleştirilen Jose Mourinho'ya destek veren Başkan, "Taraftarın serzenişlerini anlıyorum ama hocanın kendine has bir sistemi var. 'Aykut Kocaman defansif oynatıyor' diyorlardı ama Fenerbahçe o sezon en çok gol atan takımdı. Mourinho da savunmayı kötü yapıyor deniyor ama en az gol yiyen takımız. Biz olalım olmayalım bu hoca ikinci sezonda devam etmeli. Ne dedi hoca 'Bu sizin liginiz, ben bugün varım yarın yokum.' Bunun altında çok ciddi mesaj var. Bizim şampiyonluk şansımız var. Evet zora soktuk. Ne yapacağız, havlu mu atacağız? 10 senedir bir puan farkla tepede olup şampiyon olamayan takım ile 1 puan önde 5 kez şampiyon olan takıma formül bulmasınlar. Sonuna kadar savaşacağız" diye konuştu.



2 STOPER,1 SOL BEK.. MALİYETLİ OLACAK!

JAYDEN ve Becao'nun sezonu kapattığını hatırlatan Başkan Ali Koç, ara transfer hedeflerini şöyle anlattı: "3-4 transfer düşünüyoruz. 2 stoper olmazsa olmaz, biri sol bek. Ondan sonra nokta atışlar var. O da elimizdeki oyuncuların çıkmasıyla bağlantılı. Biz takıma ve hocaya inanıyoruz. Fark artsa da sonuna kadar gideceğiz ama devre arası eksikleri tamamlamamız lazım. Bazı transferlerimiz maliyetli gelebilir size. Gelirde sapma olursa karşılayacağız taahhüdü verdiler." Bu arada transfere aynılan dev bütçenin 40 milyon Euro olduğu öğrenildi.



TARAFTARI ELEŞTİRDİ!

KOÇ, taraftara da seslendi: "Karpuz gibi ortadan bölündük. Dışarıdan yıkılmayan Fenerbahçe acaba içeriden mi yıkılacak. 9 branşının 8'inde uluslararası alanda en üst seviyede mücadele ediyoruz. Futbolda başarı olmayınca bu başarının gururunu yaşayamıyorsunuz. Öyle bir duruma geldik ki Tadic'e bile tepki gösterildi. Mabedimiz dediğimiz Kadıköy'ü deplasmana mı çevireceğiz, sonsuz destek mi vereceğiz! Ricamız bize istediğinizi söyleyin ancak tüm sporcularımıza destek olun."





HEPİMİZİN ARZUSU DOMİNANT FUTBOL!

Koç, taraftarın tepkisini yorumlarken "Bazen oynanan futboldan tatmin olmayabiliyorsunuz. Hepimizin isteği ısıran, basan, dominant futbol" diyerek Mourinho'ya da mesaj verdi.



MOURINHO VE TAKIM KUPAYI İSTEDİLER

BAŞKAN Ali Koç, Ziraat Türkiye Kupası'nda olma kararını da şöyle anlattı: "Olumlu adımlar sonunda yıkıcı olmak yerine yapıcı olmayı tercih ediyoruz. Hocamız ve futbolcularımızın ısrarlı telkiniyle Türkiye Kupası'na katılma kararımızı veriyoruz. U19'la değil, as kadroyla oynayacağız. Hocamız, uygun göreceği bir kadroyu çıkaracaktır. İş terse dönerse de her zaman çekilme hakkımız vardır." Başkan Koç, "Futbolcularınız kupada oynayacaklarını ne zaman öğrendi" sorusuna ise "Şu an haberleri oldu. Yabancı VAR kararı çıkmasa biz de olmayacaktık. Bu durumu da Futbol Federasyonu'na anlattık. Böyle olursa öyle, olmazsa böyle karar alacağız diye" yanıtını verdi.





VAR'DA YABANCILAR HER MAÇTA OLMALI!

F.BAHÇE Başkanı, TFF'nin resmen açıkladığı yabancı VAR kararını şu sözlerle yorumladı: "Memnuniyetle karşıladık ama muallak. Bir süre için sözünü anlamadık. En büyük hatalar Anadolu maçlarında oluyor. Yabancı VAR olacaksa tüm maçlarda olması gerek. Keşke sezon başı olsaydı ve yarım sezon kaybedilmeseydi. Federasyonumuz bu kadar yıpranmasaydı. Biz de elin yabancısına mahkum olmak istemiyoruz ama futbolu bilmeyen hakemlere de mahkum olmak istemiyoruz. VAR'ın müdahale edemeyeceği sarı kartlar önemlidir. Eğer bunlara da engel olunmayacaksa saha içinde de yabancıyı destekleriz."



KASAMIZA HARAM PARA SOKMADIK!

KOÇ'TAN öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

Ezeli rakibimiz karaborsa bilet, yasa dışı bahisten gelen paralara tenezzül ederken, yüz küsur yıllık formaya illegal bahis sitesi ismi koyarken Fenerbahçe kasasına 1 haram lira sokmadık, gurur duyuyoruz.

Biz ihbar ettik, Spor Toto, suç duyurusunda bulundu. Ancak ışık hızıyla takipsizlikle kapatıldı.

Bir takım 3 senedir evinde kırmızı yemez mi? Takımlar bize sert oynuyor. Çünkü kart görmeyeceğini biliyor.

Neydi o Barış Alper'in Sivas'taki pozisyonun rezilliği? Çok talihsiz bir hareket oldu, kart verilmedi. Benim de içim acıdı. TFF Başkanı, MHK Başkanı televizyonlara bağlanıp açıklamalar yaptılar. Yine onlara özel muamele...