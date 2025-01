Ses yok umut var

9 puana ulaşan Kanarya, 30 Ocak'ta Danimarka'da Midtjylland'la karşılaşacak



FRED: İYİ RAKİBE İYİ DEFANS YAPTIK

Fenerbahçeli Fred 0-0'lık sonucu, "Şunu çok net söyleyebiliriz, kazanmayı çok istedik. Çok fazla şans yarattık, bu şansları değerlendirebilirdik. İyi bir rakibe karşı oynadık. Oyunu domine ettik. Rakibin yaptığı ofansif aksiyonlarda, bana göre iyi bir şekilde defans yaptık" diyerek yorumladı.



KONTROL BİZDEYDİ AMA SONUÇLANDIRAMADIK

F.Bahçe'nin 18 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek performansıyla Mourinho'dan tam not aldı. Portekizli hoca, "Performansı benim için sürpriz değil. Takımda her zaman ilk gelen ve son giden o. Onu en rahat olduğu bölgede oynattım. Görevini en iyi şekide yaptı" dedi. Genç yıldız ise skoru şöyle yorumladı: "Zaman zaman topu rakibe verdik ama genel olarak kontrol bizdeydi. Sonuçlandıramadık ataklarımızı. Yapacak bir şey yok, haftaya bir maçımız daha var. O maçta elimizden geleni yapacağız."

İRFAN KALEYİ KAPATTI

Sakat olan Livakovic'in yokluğunda eldivenleri giyen İrfan Can Eğribayat, Lyon karşısında iyi bir oyun ortaya koydu. Kalesine isabet eden 7 şutun tamamında başarılı olan milli file bekçisi üst üste iki karşılaşmada kalesini kapattı.



KATKI VERDİĞİM İÇİN MUTLUYUM

İRFAN CAN performansını ve oyun için, "Bir puan kötü değil. Ben her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Oynamadığım zamanlar mental olarak da hazır olmaya çalışıyorum. Kaleciler için yedek beklemek zor, en son geçen sezon mart ayında ligde oynamıştım. Takıma katkı verdiğim için mutluyum" dedi.



İKİ İSİM CEZALI!

Fenerbahçe, Avrupa'da Midtjylland ile oynayacağı son maç öncesi iki oyuncusunu sarı karttan kaybetti. Sınırda olan Amrabat ve Osayi Samuel cezadan kurtulamadı. Danimarka'da forma giyemeyecekler.

KIRMIZI KART VAR'DAN İPTAL

F.Bahçe dün ikinci yarıyı 10 kişiye karşı oynama şansını VAR uyarısıyla kaçırdı. 45+5'te İrfan Can Kahveci, Niakhate'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Lyonlu oyuncuya kırmızı kart gösteren İtalyan hakem Simone Sozza, VAR uyarısıyla kırmızıyı iptal edip, sarıya döndü.



BÜYÜK ACI UNUTULMADI

Fenerbahçeli futbolcular ısınmaya üzerinde "Condolences to our country and our club" (Ülkemizin ve kulübümüzün başı sağ olsun) yazılı tişörtler ve pankartla çıktı. Sarı-lacivertli kulübün, Bolu Kartalkaya'daki yangında 2014 doğumlu yüzücüsü Vedia Nil Apak da hayatını kaybetmişti. Apak dün toprağa verildi.