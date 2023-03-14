Şifreyi çözdü mesajı verdi!

Süper Lig'de haftayı bay geçerek Sevilla rövanşı öncesi dinlenme fırsatı bulan Fenerbahçe,Teknik direktör Jorge Jesus, İspanyollar'ı kendi silahlarıyla vurmak istiyor. İspanya'da 2-0 yenilmesine rağmen takımının ilk yarıda pozisyon üreten performansından memnun kalan tecrübeli hoca;Sarı-lacivertlilerde orta sahada değişiklikler de olacak.Pas oyununa daha yatkın Miha Zajc ile teknik kapasitesi yüksek bu sezon 9 asist yapmış olan Diego Rossi'nin maça ilk 11 başlaması bekleniyor.Kanarya, İspanyol temsilcisinin en büyük özelliği olan pas organizasyonlarını önde baskı ile yıkmaya çalışacak.Forvet hattında da değişiklik olacak.Belçikalı golcü ve Enner Valencia ile prese devam edecek olan Fenerbahçe, Sevilla oyun kurmak isterken Rossi ile üçlü pres hattı oluşturacak. Jesus, dün de taraftarın tur için olan umutlarını artırdı. Sosyal medya hesabından,mesajını yazdı.Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'da Sevilla'ya 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, çeyrek final için umudunu kaybetmedi. F.Bahçe perşembe rakibini 2 farklı yenerse karşılaşma uzatmalara gidecek. Ancak 3 ya da daha farklı şekilde kazanırsa turu geçen taraf olacak. 1 farklı galibiyet, beraberlik veya yenilgide Kanarya havlu atacak.Fenerbahçe'de Lincoln, sakatlığından dolayı rövanşta forma giyemeyecek. İspanya'daki maçın 82. dakikasında sakatlanan sambacının durumu ciddi değil ama riske edilmek istenmiyor. Teknik direktör Jesus'un sol beke Ferdi'yi, sağ beke de Osayi Samuel'i çekmesi bekleniyor. İlk maçta sık sık kanatlardan sıfıra inmeye çalışan Sevilla'yı defans hattına izleten Portekizli çalıştırıcı, iki bek oyuncusunu da uyardı. Jesus, özellikle Osayi-Samuel'in hızına ve bire birlerde ayakta kalmasına güveniyor.