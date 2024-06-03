Sizin hayaliniz benim hayalim

Fenerbahçe Kulübü dün tarihi transferlerinden birine imza attı. Önceki akşam Londra'da resmi imzayı atan Jose Mourinho, dün Kadıköy'de taraftarla buluştu. Çimlere saatler 19.07'yi gösterdiğinde Başkan Ali Koç'la birlikte çıkan Portekizli çalıştırıcı, "Oooo oooo Jose Mourinho…. Special One, Special Jose Mourinho"
müziği eşliğinde sahneye gelirken oldukça heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşadı.
SEVGİNİZ BÜYÜK SORUMLULUK
İsmi anons edildiğinde ayağa kalkıp tribünleri selamlayan Mourinho, taraftara öpücük gönderdi ve "Sevginizden dolayı teşekkür ediyorum. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferlerden sonra bu sevgiyi görür ama öncesinde bu sevgiyi hissediyorum. Bana aynı zamanda bu, büyük sorumluluk veriyor. Ben de şu andan itibaren sizin ailenizin parçasıyım ve bu forma artık benim derim gibi, kemiğim gibi"
diye konuştu.
KOÇ: GERÇEK ŞAMPİYON BİZİZ
Futbolun büyük bir tutku olduğunun ve bunu en iyi hissettiği yerde bulunduğunun altını çizen 61 yaşındaki hoca, "Bu tutkuyu en iyi hissedeceğim yerlerden birindeyim. Türkiye Futbolu için Türkiye Ligi'ni geliştirmek için burada çalışmak istiyorum ama ne Türk Futbolunu geliştirmek ne de Türkiye Ligi'ni geliştirmek, asıl olan Fenerbahçe… Şu dakikadan itibaren sizin hayallerimiz benim hayallerim"
ifadelerini kullandı. Başkan Ali Koç ise "Bu senenin gerçek şampiyonu biziz. Gelecek sezonu beklemek hepimiz için zor. İçimiz içimize sığmıyor. Fenerbahçe'nin önü açık olsun. Yaşa Fenerbahçe" diye konuştu.
MOU'NUN KARTVİZİTİ
GÖNÜL KONTRATI
Resmi imzayı daha önce atan Mourinho'nun stattaki töreninin, gönül kontratı olduğu söylendi. Farklı bir uygulamaya gidildi. 2 kadın, 2 erkek ve çocuk taraftarlar sahaya çağrıldı. Portekizli hoca, formaların üzerine imza attı. Daha sonra hatıra pozu verildi.
'BANA BASKI KURAMAZSINIZ'
Fenerbahçe sosyal medyası dün gün boyu yaptığı paylaşımlarla heyecanı sıcak tuttu. Mourinho'nun eski görüntülerinden kendisini anlattığı, "Baskıyı hissetmiyorum… Bana baskı kuramazsınız. İmkânı yok. İyi oyuncuları büyük oyunculara, büyük takımları şampiyon takımlara dönüştürürüm. Ben Jose Mourinho; kaybetmekten nefret ederim"
sözlerinin yer aldığı paylaşım statta da yayınlandı.
HAREKETİ TRİBÜNDEN ALKIŞ TOPLADI
Bir taraftar, tribünden atlayarak sahnenin bulunduğu yere koştu. Bu sırada güvenlik görevlileri taraftara engel olmak isterken Mourinho, sahneye çıkan kişiyi çağırarak fotoğraf çektirdi. Bu hareketi alkış aldı.
2 YILIN KARŞILIĞI 46 MİLYON EURO
Jose
Mourinho'nun Fenerbahçe'deki maaşı da netleşti. Portekizli teknik adam, 2 yıl için toplamda 46 milyon Euro (yaklaşık 1 milyar 610 milyon TL) kazanacak. Kendisi 10 milyon Euro maaş alırken, yardımcılarına toplamda yaklaşık 2 milyon Euro ödenecek.
09:07'DE YOLA ÇIKTI
R.Madrid-Dortmund Şampiyonlar Ligi finalinde yorumculuk yapan Jose Mourinho, orada buluştuğu F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Futbol Direktörü Mario Branco ve Koç'un yeni yönetiminde yer alan Acun Ilıcalı ile birlikte İstanbul yolculuğuna çıktı. Özel uçaktan sosyal medyaya düşen ilk karede Portekizli hocanın telefonundaki saatin 09:07 olması ve 1907'yi çağrıştırması dikkatlerden kaçmadı.
HELİKOPTERLE OTELE
'Specıal
One' lakaplı Portekizli hoca, kendisini taşıyan özel uçağın 15.00'te İstanbul'a inmesinin ardından havalimanında toplanan taraftarları selamlamak için apronun dışına çıktı. Ardından kendisini bekleyen helikoptere binerek kalacağı otele geçti.
YENİ EVİMYENİ
61 yaşındaki teknik adam, helikopterden İstanbul manzarası çekip takipçileriyle paylaştı. Fenerbahçe Stadı'nın üzerinden geçerken, zoom yapmayı ihmal etmedi ve "Yeni evim" notunu düştü. F.Bahçe Kulübü ise "One of us" (Bizden biri) notuyla bu kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.
BOĞAZ SEFASI
Helikopterle kalacağı otele giden ve üzerini değiştiren Mourinho, ardından Boğaz turuna çıktı. Tecrübeli hoca arkasına Türk bayrağını aldığı bu kareyi de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tekneyle Kadıköy'e geçip, kulüp binasına ulaştı.