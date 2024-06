Sizin hayaliniz benim hayalim

Fenerbahçe Kulübü dün tarihi transferlerinden birine imza attı. Önceki akşam Londra'da resmi imzayı atan Jose Mourinho, dün Kadıköy'de taraftarla buluştu. Çimlere saatler 19.07'yi gösterdiğinde Başkan Ali Koç'la birlikte çıkan Portekizli çalıştırıcı,müziği eşliğinde sahneye gelirken oldukça heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşadı.İsmi anons edildiğinde ayağa kalkıp tribünleri selamlayan Mourinho, taraftara öpücük gönderdi vediye konuştu.Futbolun büyük bir tutku olduğunun ve bunu en iyi hissettiği yerde bulunduğunun altını çizen 61 yaşındaki hoca,ifadelerini kullandı. Başkan Ali Koç ise "Bu senenin gerçek şampiyonu biziz. Gelecek sezonu beklemek hepimiz için zor. İçimiz içimize sığmıyor. Fenerbahçe'nin önü açık olsun. Yaşa Fenerbahçe" diye konuştu.Resmi imzayı daha önce atan Mourinho'nun stattaki töreninin, gönül kontratı olduğu söylendi. Farklı bir uygulamaya gidildi. 2 kadın, 2 erkek ve çocuk taraftarlar sahaya çağrıldı. Portekizli hoca, formaların üzerine imza attı. Daha sonra hatıra pozu verildi.Fenerbahçe sosyal medyası dün gün boyu yaptığı paylaşımlarla heyecanı sıcak tuttu. Mourinho'nun eski görüntülerinden kendisini anlattığı,sözlerinin yer aldığı paylaşım statta da yayınlandı.Bir taraftar, tribünden atlayarak sahnenin bulunduğu yere koştu. Bu sırada güvenlik görevlileri taraftara engel olmak isterken Mourinho, sahneye çıkan kişiyi çağırarak fotoğraf çektirdi. Bu hareketi alkış aldı.JoseMourinho'nun Fenerbahçe'deki maaşı da netleşti. Portekizli teknik adam, 2 yıl için toplamda 46 milyon Euro (yaklaşık 1 milyar 610 milyon TL) kazanacak. Kendisi 10 milyon Euro maaş alırken, yardımcılarına toplamda yaklaşık 2 milyon Euro ödenecek.R.Madrid-Dortmund Şampiyonlar Ligi finalinde yorumculuk yapan Jose Mourinho, orada buluştuğu F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Futbol Direktörü Mario Branco ve Koç'un yeni yönetiminde yer alan Acun Ilıcalı ile birlikte İstanbul yolculuğuna çıktı. Özel uçaktan sosyal medyaya düşen ilk karede Portekizli hocanın telefonundaki saatin 09:07 olması ve 1907'yi çağrıştırması dikkatlerden kaçmadı.'SpecıalOne' lakaplı Portekizli hoca, kendisini taşıyan özel uçağın 15.00'te İstanbul'a inmesinin ardından havalimanında toplanan taraftarları selamlamak için apronun dışına çıktı. Ardından kendisini bekleyen helikoptere binerek kalacağı otele geçti.61 yaşındaki teknik adam, helikopterden İstanbul manzarası çekip takipçileriyle paylaştı. Fenerbahçe Stadı'nın üzerinden geçerken, zoom yapmayı ihmal etmedi ve "Yeni evim" notunu düştü. F.Bahçe Kulübü ise "One of us" (Bizden biri) notuyla bu kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.Helikopterle kalacağı otele giden ve üzerini değiştiren Mourinho, ardından Boğaz turuna çıktı. Tecrübeli hoca arkasına Türk bayrağını aldığı bu kareyi de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tekneyle Kadıköy'e geçip, kulüp binasına ulaştı.