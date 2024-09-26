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Giriş Tarihi: 26.9.2024

Skorer İrfan geri dönüyor

Kadıköy’de bu akşamki maçta 11’de sahaya çıkacak olan İrfan Can Kahveci, skora katkı yapıp formayı hak ettiğini göstermek istiyor

Skorer İrfan geri dönüyor
UEFA Avrupa Ligi ilk maçında bugün Belçika'nın Union Saint- Gilloise ekibini konuk edecek olan Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle oynayacağı maçı kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Rakibi devirecek planı hazırlayan teknik direktör Mourinho, hafif sakatlığı olan Saint- Maximin'i bu maçta riske etmeyecek. Sol kanatta Tadic, sağ kanatta ise İrfan Can Kahveci olacak. Taraftarın sahada görmeyi çok istediği, Mourinho'nun da ilk 11'de olacağını açıkladığı İrfan Can, geçen sezonki skorerliğini sürdürmek ve as kadroda kalıcı olmak istiyor.
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Skorer İrfan geri dönüyor
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