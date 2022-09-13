Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de 45 günde devri alem! Tam 10 maç...

Şampiyonlar Ligi ön elemesi nedeniyle sezonu erken açan F.Bahçe'nin 3 günde bir maç trafiği yoğunlaşarak devam ediyor. Zorlu geçen 12 maçlık periyodun ardından Süper Lig'de haftayı bay geçen sarılacivertliler, önündeki 45 günde 10 karşılaşma oynayacak. F.Bahçe Avrupa Ligi'nde ikisi Rennes, ikisi de Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaka olmak üzere 4 maç yapacak.

AVANTAJI İSTANBUL'DA KALMASI

F.Bahçe'nin bu süreçteki 6 Süper Lig maçı ise güçlü rakiplere karşı verilecek. Kanarya, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak, Emre Belözoğlu ile çıkış yakalayan Başakşehir'i konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin en büyük avantajı ise İstanbul dışına fazla çıkmaması olacak. Fransa'da Rennes ile oynadıktan sonra Alanya'yı ağırlayacak. Beşiktaş, AEK, Karagümrük maçları İstanbul'da olacak.

ORTA SAHADA BÜYÜK YARIŞ

Bazen 3-4-3 bazen de 4-1-3-2 sistemi ile sahaya çıkan F.Bahçe Teknik Direktörü Jesus'un, orta sahada görev verebileceği 9 futbolcusu var. Orta alanda en az bir tane savunma yönü kuvvetli oyuncu tercih eden Portekizli hoca, bir de top tekniği iyi olan, hücumda skorer bir isme şans veriyor. Arao, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İsmail, Arda, Lincoln, Rossi ve İrfan Can görev bekleyen isimler. Bugüne kadar en çok şansı Arao alırken, Crespo ve Zajc ikilisi son haftalarda buldukları fırsatı iyi değerlendirdi. Mert Hakan ve İrfan Can da sakatlıktan hızlı bir dönüş yaptı. Genç Arda bile kendisine verilen kısıtlı sürede klasını konuşturmayı bildi

RENNES'DE TÜRK KORKUSU

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda perşembe günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Rennes, zorlu maç öncesi taraftarlarına 'Kombinelerinizi Türklere satmayın' uyarısı yaparken, radikal de bir karar aldı. 30 bin kişi kapasiteli Roazhon Park Stadı'nda sarı-lacivertlilere 1350 bilet ayrılırken, gurbetçi Türklerin normal tribünlerde olmasıyla bu rakamın 10 bini bulması tehlikesini göz önüne alan Fransız ekibi maç için bilet satmama kararı aldı.