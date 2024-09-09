Son kanarya Filip Kostic!

Süper Lig'de 13 Eylül'de bitecek ilk transfer dönemi öncesi kulüpler son kozlarını oynuyor.31 yaşındaki Sırp sol kanat için Juventus'la bir yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandı.Juventus'a kiralama bedeli ödenmeyecek.Galatasaray'ın sağlık durumu nedeniyle bu transferden vazgeçtiği haberleri ortaya atılsa da Fenerbahçe'nin futbolcunun raporlarını incelediği,Sol kanat oyuncusu, üçlü savunmada da sol orta saha olarak görev yapabiliyor. Juventus, futbolcuyu kadrosunda düşünmediği için maddi konularda zorluk çıkarmadı.2024'te Sırbistan Milli Takım kadrosunda Fenerbahçeli Tadic ile birlikte yer alan Kostic, bu transferde de vatandaşının görüşlerine önem verdi. Transfer gündeme geldiği an ikili arasında yapılan telefon görüşmesi, ibrenin sarı-lacivertli takıma dönmesinde etken rol oynadı.Fenerbahçe'nin1 yıllığına kiralamak için anlaşmaya vardığını açıkladığı Kostic dün gece İstanbul'a geldi. 31 yaşındaki oyuncuyu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sarı-lacivertli futbolseverler karşıladı. Kostic, taraftarların üçlü isteğini de geri çevirmezken ortaya renkli görüntüler çıktı.