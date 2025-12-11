Sörloth zirvesi

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Youssef En-Nesyri'nin ayrılığı gündemde. Ara transfer döneminde Faslı santrfora gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak ve sarı-lacivertliler, yıllardır hayalini kurduğu Alexander Sörloth'a kavuşmak için çabalayacak. Ülkemizde Trabzonspor forması da giyen ve 2019-20 sezonunda gol krallığı yaşayan Norveçli yıldız, Atletico Madrid'de yeteri kadar şans bulamasa da Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan PSV maçına ilk 11'de başladı ve 1 gol atıp, 1 asist yaparak 3-2'lik galibiyette büyük pay sahibi oldu. Sarı-lacivertli yöneticilerin, 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bugün Norveç'te bir araya geleceği ve transfer durumunu soracağı öğrenildi. Olumlu geri dönüş gelmesi halinde İspanyol kulübüyle temaslara başlanacağı bildirildi. Bu sezon 20 maçın sadece 8'ine ilk 11'de çıkan ve 873 dakika sahada kalan Sörloth, 5 gol atıp 1 asist kaydetti.

İRFAN CAN POLONYA YOLCUSU

Fenerbahçe'de Ederson ve Tarık Çetin'in arkasında 3. kaleci konumunda olan İrfan Can Eğribayat gözden düştü. Bu sezon 6 maçta forma giyen ve 7 gol yiyen 27 yaşındaki file bekçisi ile yollar ayrılacak. Polonya'dan bir kulübün, İrfan Can için sarı-lacivertli kulübe resmi teklif yaptığı bildirildi. Sözleşmesi 2027'de sona erecek olan oyuncunun, ara dönemde transfer olabileceği aktarıldı.