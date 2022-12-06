Stoperde hedef Adamo Nagalo

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un savunmaya takviye istemesinin ardından düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Adamo Nagalo için harekete geçti. Danimarka kulüplerinden20 yaşındaki stoper için yakın zamanda resmi görüşmelerin başlayacağı aktarıldı. Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olarak gösterilen Nagalo, bu sezon3 sarı kart gören Burkina Fasolu oyuncu, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.