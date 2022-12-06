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Giriş Tarihi: 6.12.2022

Stoperde hedef Adamo Nagalo

Stoperde hedef Adamo Nagalo

Jorge Jesus’un takviye isteği sonrası Fenerbahçeli yöneticiler, Burkina Fasolu futbolcu için yeniden harekete geçti

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un savunmaya takviye istemesinin ardından düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Adamo Nagalo için harekete geçti. Danimarka kulüplerinden Nordsjaelland'da forma giyen 20 yaşındaki stoper için yakın zamanda resmi görüşmelerin başlayacağı aktarıldı. Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olarak gösterilen Nagalo, bu sezon Danimarka Süper Ligi'nde 15 maça çıkarken 1 de gol kaydetti. 3 sarı kart gören Burkina Fasolu oyuncu, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

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Stoperde hedef Adamo Nagalo
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