Strateji yok papatya falı

SABAH Spor yazarları sarı-lacivertlilerin gündemini masaya yatırdıTEK BİR KURŞUNU KALDIKoç 5 sene öncedemişti. Hatta 'Bizimvizyonumuzu anlayamadınız' demişti.Fakat futbolsektörünü yönetmek, holdingyönetmeye benzemiyor. Vizyondedi, Cocu'yu getirdi,Ersun Yanal gelir mi diyenlere güldü,sonra tükürdüğünü yaladı. Jesus'ugetirmesi yanlış bir hamle değildi.Geride bıraktığımız sezon açısındanAli Koç'u fazla eleştiremem.Zaten kendisi de diyor ki;Burada haklı. Ayrıca haklı olduğubir nokta da Aziz Yıldırım konusu. Yıldırım,Genel Kurul'a gelip niye konuşmaz,niye eleştirmez, 20 yıllık deneyimi ileniye yol göstermez. Sonuçta Ali Koç,pabucun pahalı olduğunu gördü.Başarısızlığı kabul ediyor ve önümüzdekiyıl da tek bir kurşunu kaldığınıaçık açık beyan ediyor. Fenerbahçe busezon şampiyon oldu oldu. Olmadı, Ali Koç zatendirenmez, bırakır. Yine Koç'un yaptığı önemli hata,Jesus'un gideceği belli ama yeni hocanın ismi bellideğil. Camia ve basın papatya falı açıyor. Volkanmı, Emre mi, Aykut Hoca yeniden göreve mi yokİsmail Kartal mı diye!Alınan sadece Kent var, bir de kaleciİrfan Can Eğribayat'la imzalanan kontrat...DEMİREL SÜRPRİZ OLURAli Koç, 'Bizim yapımızı bilen, bizim içimizden olan bir teknik direktör getireceğiz, çünkü yabancı teknik adamlardan istediğimizi bugüne kadar alamadık' dedi ve ilave etti 'Zico'dan sonra hiçbir yabancı hoca ile şampiyonluk alınmadı.' İşaret ettiği isimler herkesçe biliniyor. Zaten basında da çıktı.Ancak onun ayrılığı şık bir şekilde olmamıştı.diyorum. Çünkü Hatay'la olan bağlarını şu an için koparamayabilir.ELBETTE İSMAİL KARTALİki sezon önce Fenerbahçe,ama sonrasında 'İleride hocamız olacak, tecrübe kazansın' diyerek yollar ayrıldı. Ligde Zico'dan beri yabancı hoca şampiyonluk kazanamadı gerçeğini Ali Koç'un getirdiği yabancı hocaların gönderilmesi ile birleştirdiğinizde yol elbette yerli hocaya çıkıyor.Jesus'a transfer teslim edildi, o da bence büyük yanlışlar yapıp gitti. Gelecek yerli isim kendi kadrosunu kurabilecek mi? Bu sorunun yanıtı 'Evet'se İsmail Kartal gelir.Ama önünde sonunda öyle bir gerçek var ki,.Bahçe Başkanı Ali Koç, 4 Haziran 2022'deki Mali Genel Kurul'da İsmail Kartal'ı,diyerek uğurlamıştı. Kartal ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:Armamızın anlamı göründüğünden ve yazılandan çok daha büyüktür. Başkanım Ali Koç ile 17-18 yaşından beri arkadaşız. 'Buranın patronu sensin, ne istiyorsan onu yap' dedi. Bu önemli bir şeydir.dediler.62 yaşındaki İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerine 1996-1997'de gençlik gelişim koordinatörü olarak başladı. Ardından 2 yıl (1997- 1999) Otto Baric, Löw, Veselinovic'in yardımcılığını yaptı. 2003-2004'te yine gelişim koordinatörlüğü görevine soyundu. 2010-2014'teki süreçte Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcısı oldu.