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Giriş Tarihi: 19.6.2023

Strateji yok papatya falı

Strateji yok papatya falı

Aykut Kocaman, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu derken daha önce iki kez bu görevi yapan İsmail Kartal ismi öne çıktı Bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında Kartal ve Demirel'in konuşulması bekleniyor. Ardından da yeni teknik direktör açıklanacak

SABAH Spor yazarları sarı-lacivertlilerin gündemini masaya yatırdı

AHMET ÇAKAR
TEK BİR KURŞUNU KALDI
Ali Koç 5 sene önce 'Avrupa'nın dev kulübü haline geleceğiz' demişti. Hatta 'Bizim vizyonumuzu anlayamadınız' demişti. Zannetti ki Fenerbahçe, Arçelik firması gibi doğru CEO'larla başarılı yönetilecek. Fakat futbol sektörünü yönetmek, holding yönetmeye benzemiyor. Vizyon dedi, Cocu'yu getirdi, Ersun Yanal gelir mi diyenlere güldü, sonra tükürdüğünü yaladı. Jesus'u getirmesi yanlış bir hamle değildi. Geride bıraktığımız sezon açısından Ali Koç'u fazla eleştiremem. Zaten kendisi de diyor ki; 'Samandıra'da petrol ve altın yatakları bulsak Fenerbahçe'ye gökten milyarlarca Euro yağsa bile hepsi boş, sportif başarı olmadığı an hiçbir şeyin değeri ve önemi kalmıyor.' Burada haklı. Ayrıca haklı olduğu bir nokta da Aziz Yıldırım konusu. Yıldırım, Genel Kurul'a gelip niye konuşmaz, niye eleştirmez, 20 yıllık deneyimi ile niye yol göstermez. Sonuçta Ali Koç, pabucun pahalı olduğunu gördü. Başarısızlığı kabul ediyor ve önümüzdeki yıl da tek bir kurşunu kaldığını açık açık beyan ediyor. Fenerbahçe bu sezon şampiyon oldu oldu. Olmadı, Ali Koç zaten direnmez, bırakır. Yine Koç'un yaptığı önemli hata, Jesus'un gideceği belli ama yeni hocanın ismi belli değil. Camia ve basın papatya falı açıyor. Volkan mı, Emre mi, Aykut Hoca yeniden göreve mi yok İsmail Kartal mı diye! Hocanın ismi belli olsaydı takımla ilgili stratejiler belirlenir, faaliyet başlardı. Alınan sadece Kent var, bir de kaleci İrfan Can Eğribayat'la imzalanan kontrat...




ÖMER ÜRÜNDÜL
DEMİREL SÜRPRİZ OLUR
Başkan Ali Koç, 'Bizim yapımızı bilen, bizim içimizden olan bir teknik direktör getireceğiz, çünkü yabancı teknik adamlardan istediğimizi bugüne kadar alamadık' dedi ve ilave etti 'Zico'dan sonra hiçbir yabancı hoca ile şampiyonluk alınmadı.' İşaret ettiği isimler herkesçe biliniyor. Zaten basında da çıktı. Herkes değişik isimler üzerinde duruyor. Bana Aykut Kocaman yakın gibi geldi. Ancak onun ayrılığı şık bir şekilde olmamıştı. Sürpriz olarak da Volkan Demirel diyorum. Çünkü Hatay'la olan bağlarını şu an için koparamayabilir.

BÜLENT TİMURLENK
ELBETTE İSMAİL KARTAL
İki sezon önce Fenerbahçe, Sivas maçını kazanmış olsa Emre Belözoğlu şampiyon hocaydı ama sonrasında 'İleride hocamız olacak, tecrübe kazansın' diyerek yollar ayrıldı. Ligde Zico'dan beri yabancı hoca şampiyonluk kazanamadı gerçeğini Ali Koç'un getirdiği yabancı hocaların gönderilmesi ile birleştirdiğinizde yol elbette yerli hocaya çıkıyor. İlk akla gelen isim de İsmail Kartal elbette. Jesus'a transfer teslim edildi, o da bence büyük yanlışlar yapıp gitti. Gelecek yerli isim kendi kadrosunu kurabilecek mi? Bu sorunun yanıtı 'Evet'se İsmail Kartal gelir. Aykut Kocaman'ın listede olduğunu düşünmüyorum, Volkan Demirel bence Hatay'ı bırakmaz. Ama önünde sonunda öyle bir gerçek var ki, gelecek hocayla kaç yıllık kontrat imzalarsanız imzalayın şampiyon yapmazsa o da gidecek.

KOÇ 'GEÇİCİ BİR VEDA' DİYEREK UĞURLAMIŞTI
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, 4 Haziran 2022'deki Mali Genel Kurul'da İsmail Kartal'ı, "İyi ki Fenerbahçe'nin İsmail Kartal gibi bir değeri var. Bu buruk ama geçici bir veda. Yollarımız yeniden kesişecek" diyerek uğurlamıştı. Kartal ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben hayatım boyunca Fenerbahçe'yi çok sevdim. İsmail Kartal olduysam, bu arma sayesinde oldum. Armamızın anlamı göründüğünden ve yazılandan çok daha büyüktür. Başkanım Ali Koç ile 17-18 yaşından beri arkadaşız. 'Buranın patronu sensin, ne istiyorsan onu yap' dedi. Bu önemli bir şeydir. 'Sonuna kadar senin arkandayız, her alacağın kararda seninle beraberiz' dediler. Başkanımız bundan sonraki sezonlarda beraber çalışabileceğimizi söyledi, teşekkür ediyorum."

2 DÖNEM HOCA 6 SEZON YARDIMCI
62 yaşındaki İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerine 1996-1997'de gençlik gelişim koordinatörü olarak başladı. Ardından 2 yıl (1997- 1999) Otto Baric, Löw, Veselinovic'in yardımcılığını yaptı. 2003-2004'te yine gelişim koordinatörlüğü görevine soyundu. 2010-2014'teki süreçte Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcısı oldu. 2014-2015'ün tamamında, 2021-2022 sezonunun son bölümünde teknik direktörlüğe getirildi. İkisini de ikinci bitirdi.

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