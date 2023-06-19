Strateji yok papatya falı

SABAH Spor yazarları sarı-lacivertlilerin gündemini masaya yatırdı
AHMET ÇAKAR
TEK BİR KURŞUNU KALDI Ali Koç 5 sene önce 'Avrupa'nın dev kulübühaline geleceğiz' demişti. Hatta 'Bizimvizyonumuzu anlayamadınız' demişti. Zannettiki Fenerbahçe, Arçelik firmasıgibi doğru CEO'larla başarılıyönetilecek. Fakat futbolsektörünü yönetmek, holdingyönetmeye benzemiyor. Vizyondedi, Cocu'yu getirdi,Ersun Yanal gelir mi diyenlere güldü,sonra tükürdüğünü yaladı. Jesus'ugetirmesi yanlış bir hamle değildi.Geride bıraktığımız sezon açısındanAli Koç'u fazla eleştiremem.Zaten kendisi de diyor ki;'Samandıra'da petrol ve altınyatakları bulsak Fenerbahçe'yegökten milyarlarca Euro yağsabile hepsi boş, sportif başarı olmadığıan hiçbir şeyin değeri ve önemikalmıyor.' Burada haklı. Ayrıca haklı olduğubir nokta da Aziz Yıldırım konusu. Yıldırım,Genel Kurul'a gelip niye konuşmaz,niye eleştirmez, 20 yıllık deneyimi ileniye yol göstermez. Sonuçta Ali Koç,pabucun pahalı olduğunu gördü.Başarısızlığı kabul ediyor ve önümüzdekiyıl da tek bir kurşunu kaldığınıaçık açık beyan ediyor. Fenerbahçe busezon şampiyon oldu oldu. Olmadı, Ali Koç zatendirenmez, bırakır. Yine Koç'un yaptığı önemli hata,Jesus'un gideceği belli ama yeni hocanın ismi bellideğil. Camia ve basın papatya falı açıyor. Volkanmı, Emre mi, Aykut Hoca yeniden göreve mi yokİsmail Kartal mı diye! Hocanın ismi belli olsaydıtakımla ilgili stratejiler belirlenir, faaliyetbaşlardı. Alınan sadece Kent var, bir de kaleciİrfan Can Eğribayat'la imzalanan kontrat...
ÖMER ÜRÜNDÜL
DEMİREL SÜRPRİZ OLUR Başkan Ali Koç, 'Bizim yapımızı bilen, bizim içimizden olan bir teknik direktör getireceğiz, çünkü yabancı teknik adamlardan istediğimizi bugüne kadar alamadık' dedi ve ilave etti 'Zico'dan sonra hiçbir yabancı hoca ile şampiyonluk alınmadı.' İşaret ettiği isimler herkesçe biliniyor. Zaten basında da çıktı. Herkes değişik isimler üzerindeduruyor. Bana Aykut Kocamanyakın gibi geldi. Ancak onun ayrılığı şık bir şekilde olmamıştı. Sürprizolarak da Volkan Demirel diyorum. Çünkü Hatay'la olan bağlarını şu an için koparamayabilir.
BÜLENT TİMURLENK
ELBETTE İSMAİL KARTAL
İki sezon önce Fenerbahçe, Sivas maçını kazanmışolsa Emre Belözoğlu şampiyonhocaydı ama sonrasında 'İleride hocamız olacak, tecrübe kazansın' diyerek yollar ayrıldı. Ligde Zico'dan beri yabancı hoca şampiyonluk kazanamadı gerçeğini Ali Koç'un getirdiği yabancı hocaların gönderilmesi ile birleştirdiğinizde yol elbette yerli hocaya çıkıyor. İlk aklagelen isim de İsmail Kartal elbette. Jesus'a transfer teslim edildi, o da bence büyük yanlışlar yapıp gitti. Gelecek yerli isim kendi kadrosunu kurabilecek mi? Bu sorunun yanıtı 'Evet'se İsmail Kartal gelir. Aykut Kocaman'ınlistede olduğunu düşünmüyorum,Volkan Demirel benceHatay'ı bırakmaz. Ama önünde sonunda öyle bir gerçek var ki, gelecek hocayla kaç yıllık kontratimzalarsanız imzalayın şampiyonyapmazsa o da gidecek.
KOÇ 'GEÇİCİ BİR VEDA' DİYEREK UĞURLAMIŞTI F.Bahçe Başkanı Ali Koç, 4 Haziran 2022'deki Mali Genel Kurul'da İsmail Kartal'ı, "İyi kiFenerbahçe'nin İsmail Kartal gibi birdeğeri var. Bu buruk ama geçici birveda. Yollarımız yeniden kesişecek" diyerek uğurlamıştı. Kartal ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben hayatım boyunca Fenerbahçe'yiçok sevdim. İsmail Kartal olduysam,bu arma sayesinde oldum. Armamızın anlamı göründüğünden ve yazılandan çok daha büyüktür. Başkanım Ali Koç ile 17-18 yaşından beri arkadaşız. 'Buranın patronu sensin, ne istiyorsan onu yap' dedi. Bu önemli bir şeydir. 'Sonuna kadarsenin arkandayız, her alacağınkararda seninle beraberiz' dediler. Başkanımız bundan sonraki sezonlardaberaber çalışabileceğimizi söyledi,teşekkür ediyorum."
2 DÖNEM HOCA 6 SEZON YARDIMCI
62 yaşındaki İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerine 1996-1997'de gençlik gelişim koordinatörü olarak başladı. Ardından 2 yıl (1997- 1999) Otto Baric, Löw, Veselinovic'in yardımcılığını yaptı. 2003-2004'te yine gelişim koordinatörlüğü görevine soyundu. 2010-2014'teki süreçte Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcısı oldu. 2014-2015'ün tamamında,2021-2022 sezonunun sonbölümünde teknik direktörlüğe getirildi.İkisini de ikinci bitirdi.