Talisca için yeşil ışık

ara transfer dönemindeki bir numaralı hedefi Anderson Talisca ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre;Sarı-lacivertlilerin ilk teklifini ilettiği belirtilirken,aktarıldı. Ayrıca Talisca'nın menajeri Carlos Leite'nin, "F.Bahçe, Ocak'ta Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor." dedi. Brezilyalı, Suudi Arabistan Pro Lig'in 13. haftasında takımının Al İttihad ile oynadığı karşılaşmanın kadrosuna alınmamıştı.