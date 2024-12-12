Talisca için yeşil ışık

Fenerbahçe'nin
ara transfer dönemindeki bir numaralı hedefi Anderson Talisca ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; 30 yaşındaki on numara için iki kulüp arasındaki resmi görüşmeler başladı.
Sarı-lacivertlilerin ilk teklifini ilettiği belirtilirken, Al-Nassr'ın da kolaylık sağlamayı düşündüğü
aktarıldı. Ayrıca Talisca'nın menajeri Carlos Leite'nin, "F.Bahçe, Ocak'ta Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor. Bu doğru, ancak anlaşıldı haberleri doğru değil
" dedi. Brezilyalı, Suudi Arabistan Pro Lig'in 13. haftasında takımının Al İttihad ile oynadığı karşılaşmanın kadrosuna alınmamıştı.