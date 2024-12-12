Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Talisca için yeşil ışık
Giriş Tarihi: 12.12.2024

Talisca için yeşil ışık

Talisca için yeşil ışık
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki bir numaralı hedefi Anderson Talisca ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; 30 yaşındaki on numara için iki kulüp arasındaki resmi görüşmeler başladı. Sarı-lacivertlilerin ilk teklifini ilettiği belirtilirken, Al-Nassr'ın da kolaylık sağlamayı düşündüğü aktarıldı. Ayrıca Talisca'nın menajeri Carlos Leite'nin, "F.Bahçe, Ocak'ta Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor. Bu doğru, ancak anlaşıldı haberleri doğru değil" dedi. Brezilyalı, Suudi Arabistan Pro Lig'in 13. haftasında takımının Al İttihad ile oynadığı karşılaşmanın kadrosuna alınmamıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Talisca için yeşil ışık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA