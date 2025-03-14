Tarih direkten döndü Mourinho ilki yaşadı

Fenerbahçe, İskoçya'da mucizeyi başaramadı. 1959'dan bu yana Avrupa'da mücadele eden sarı-lacivertliler, ilk maçı kaybettiği 34 eşleşmenin 33'ünde elenmekten kurtulamazken dün tarih bir kez daha tekerrür etti. Kanarya, 3-1'in rövanşında Ibrox Park'ta Rangers'a penaltılarda boyun eğdi. Sarı-lacivertliler, bunu sadece bir kez 1998-99'da Göteborg'a karşı başarmıştı. UEFA Kupası ön elemesinde İsveç temsilcisine ilk maçta 2-1 kaybederken Kadıköy'de 1-0 ile turlamıştı. Ayrıca teknik direktör Jose Mourinho da Avrupa'da ilk maçı kaybettiği 6 eşleşmede de tur atlarken 7. maçında Fenerbahçe'de sahadan mutlu sonla ayrılamadı.



TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM

Fenerbahçe teknik patronu Mourinho şöyle konuştu: "Bu takımla gurur duyuyorum. Oyun olarak rakibe büyük fark attık. Kafamdan çok şey geçiriyorum ama UEFA bana ceza verir. Çok büyük hayal kuruyordum daha önce bunu beş kere başardım. Bir gülümsemeyle hayata devam etmeye çalışacağız."