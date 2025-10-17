Tedesco eski yıldızını istiyor

Fenerbahçe'nin ocak ayında transfer yapacağı bilgisini Başkan Sadettin Saran verirken bu ismin Bayern Münih forması giyen 30 yaşındaki Leon Goretzka olduğunu Alman Bild gazetesi yazdı. Bayern'le sözleşmesi 2026 Haziran'ında bitecek olan orta saha, Tedesco'nun Schalke 04 döneminden öğrencisi olma özelliğini taşıyor. Bayern Münih, oyuncunun sözleşmesini uzatmaya istekli ancak yıllık 17 milyon Euro'luk maaşında önemli bir indirim yapmasını bekliyor.

ALMANYA DIŞINA GİTMEDİ

Profesyonel kariyerine 2019'da Bochum'da başlayan, 2013-14'te Schalke 04'e giden oyuncu 2018-19'dan bu yana Bayern Münih forması giyiyor. Münih'le 6 lig şampiyonluğunun yanı sıra, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 2 Almanya Kupası ve 3 Almanya Süper Kupası kazanan oyuncu, Alman Milli Takımı ile de bir Konfederasyon Kupası ve Olimpiyat ikinciliği yaşadı.

F.BAHÇE'DE 4 AYRILIK DAHA

SARI-LACİVERTLİLERDE Başkan Sadettin Saran, Samandıra'da köklü değişikliklere imza atmaya devam ediyor. Yeni yapılanma kapsamında Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve A Takım diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile geçtiğimiz günlerde yolların ayrılmasının ardından bir karar daha çıktı. Yönetim tarafından scout ekibinden Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam'ın görevlerine son verildi. Öte yandan kulüp, yeni scout departmanı için gerekli çalışmalara başladı.