Tel tel döküldü

Mourinho'nun yerine göreve gelen Tedesco da Fenerbahçe'ye çare olamadı. Ligdeki puan kayıplarının ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e farklı kaybeden sarı-lacivertlilerde 40 yaşındaki çalıştırıcı,Transfere 75 milyon Euro harcama yapan Fenerbahçe, bunun karşılığını ne ligde ne de Avrupa'da henüz alamıyor. İşte rakamlarla kara tablo: Tedesco, F.Bahçe'de çıktığı 4 maçın 11'inde 18 farklı oyuncu tercih etti. Stoper olan Çağlar'ı kariyerinde ilk kez sağ bekte oynattı. En son 2 sene önce 8 numara görevi yapan Asensio'yu bu mevkide sahaya sürdü.Öne geçtiği 3 maçın 2'sinde berabere kalan İtalyan hoca, Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya toplamda 4 puan verdi. Sadece Trabzon'u yenebildi.Yaptığı 18 değişiklikten gol bulamayan 40 yaşındaki çalıştırıcı, sadece 2 asistlik verim alabildi.