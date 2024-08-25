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Giriş Tarihi: 25.8.2024

Tırnaklarıyla kazıdı karşılığını aldı

İlk sezonunda kadroya giremeyen ve kiralık gönderilmesi düşünülen Ferdi, yıllar içinde seviye atladı. Defansif yönünü geliştirerek sol beke dönüştü. Hem A Milli Takım'ın hem de Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi oldu

UĞUR ÇEM
Tırnaklarıyla kazıdı karşılığını aldı
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Brighton ile anlaşma sağlandı. Kanarya'ya transfer olduğunda henüz 19 yaşında olan başarılı sol bek, adeta sarı-lacivertli formayla büyüdü. İşte Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'deki gelişimi:
-2018-19 sezonunda Samandıra'nın kapısından içeri giren Ferdi için Nijmegen'e 1.4 milyon Euro bonservis ödendi.
Transfer, sportif direktör Comolli'nin çabasıyla gerçekleşti.
-Hollanda doğumlu yıldız, Fenerbahçe'de 10 numara mevkisine transfer edilse de yıllar içerisinde defansif yönünü geliştirerek üst seviye bir beke dönüştü.
-Cocu döneminin ilk transferi olan oyuncu ile Hollandalı çalıştırıcı arasında soğuk rüzgârlar esti. Ferdi, A Takım ile idmanlara çıkmasına rağmen Cocu yönetiminde süre alamadı.
-Kadroya giremeyen ve forma şansı bulamaması nedeniyle Belçika ve Hollanda'ya kiralanması gündeme geldi. Ancak eksikler nedeniyle bu plan rafa kaldırıldı.
-İlk sezonunda fizik olarak zayıf görüldüğü için genellikle U21 maçlarında görev aldı. A Takım ile ilk maçına Ersun Yanal'ın sayesinde Türkiye Kupası'nda çıktı.
-Yanal ile birlikte 2019-20 sezonuna fırtına gibi girdi. 37 karşılaşmanın 14'ünde 11'e girip 6 gol-5 asistle hocasının güvenini boşa çıkarmadı.

A MİLLİ TAKIMI SEÇTİ
- 2020-21 dönemi Ferdi için sıkıntılı geçti. Omuz ve kalçadan yaşadığı sakatlık yüzünden toplamda 30 karşılaşmada şans buldu.
-2021-22'de Pereira ile beraber takımın vazgeçilmezi haline geldi. 38 maçta oynadığı sezonu 3 gol-3 asistle tamamladı.
-Sol bek oynamaya başladığı bu dönemde A Milli Takım'a kazandırıldı.
Hollanda U21'de oynarken tercihini Türkiye'den yana kullandı.
-2022-23'te skor katkısında kariyerinin en iyi dönemini geçirirken adeta bir makine gibi işledi. 48 müsabakanın 46'sında teknik direktörün kadroya yazdığı ilk tercih oldu. Ağları 4 kez bulurken 5 de gol pası verdi.
-Geçen sezon tüm kulvarlarda formayı sırtından çıkarmayan Ferdi, 51 müsabakada 3 gol-5 asist gerçekleştirdi.

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Tırnaklarıyla kazıdı karşılığını aldı
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