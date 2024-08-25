Tırnaklarıyla kazıdı karşılığını aldı

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Brighton ile anlaşma sağlandı. Kanarya'ya transfer olduğunda henüz 19 yaşında olan başarılı sol bek, adeta sarı-lacivertli formayla büyüdü. İşte Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'deki gelişimi:-2018-19 sezonunda Samandıra'nın kapısından içeri giren Ferdi için Nijmegen'e 1.4 milyon Euro bonservis ödendi.Transfer, sportif direktör Comolli'nin çabasıyla gerçekleşti.-Hollanda doğumlu yıldız, Fenerbahçe'de 10 numara mevkisine transfer edilse de yıllar içerisinde defansif yönünü geliştirerek üst seviye bir beke dönüştü.-Cocu döneminin ilk transferi olan oyuncu ile Hollandalı çalıştırıcı arasında soğuk rüzgârlar esti. Ferdi, A Takım ile idmanlara çıkmasına rağmen Cocu yönetiminde süre alamadı.-Kadroya giremeyen ve forma şansı bulamaması nedeniyle Belçika ve Hollanda'ya kiralanması gündeme geldi. Ancak eksikler nedeniyle bu plan rafa kaldırıldı.-İlk sezonunda fizik olarak zayıf görüldüğü için genellikle U21 maçlarında görev aldı. A Takım ile ilk maçına Ersun Yanal'ın sayesinde Türkiye Kupası'nda çıktı.-Yanal ile birlikte 2019-20 sezonuna fırtına gibi girdi. 37 karşılaşmanın 14'ünde 11'e girip 6 gol-5 asistle hocasının güvenini boşa çıkarmadı.- 2020-21 dönemi Ferdi için sıkıntılı geçti. Omuz ve kalçadan yaşadığı sakatlık yüzünden toplamda 30 karşılaşmada şans buldu.-2021-22'de Pereira ile beraber takımın vazgeçilmezi haline geldi. 38 maçta oynadığı sezonu 3 gol-3 asistle tamamladı.-Sol bek oynamaya başladığı bu dönemde A Milli Takım'a kazandırıldı.Hollanda U21'de oynarken tercihini Türkiye'den yana kullandı.-2022-23'te skor katkısında kariyerinin en iyi dönemini geçirirken adeta bir makine gibi işledi. 48 müsabakanın 46'sında teknik direktörün kadroya yazdığı ilk tercih oldu. Ağları 4 kez bulurken 5 de gol pası verdi.-Geçen sezon tüm kulvarlarda formayı sırtından çıkarmayan Ferdi, 51 müsabakada 3 gol-5 asist gerçekleştirdi.