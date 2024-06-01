Tüm yollar İstanbul’a çıktı

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ile bir önceki başkan Aziz Yıldırım, seçimlerde karşı karşıya gelmeye hazırlanırken her ikisinin de en büyük vaadi Jose Mourinho'yu takımın başına getirmekti. Aziz Yıldırım'ınsözlerinin ardından Ali Koç kesenin ağzını açtı ve harekete geçip "Resmen anlaştık" bilgisini verdi. 2002'de Porto'nun başına geçmesinden bu yana dünya futbolunun en popüler ve başarılı isimlerinden biri olan 61 yaşındaki ünlü teknik adam,1-önce ilk olarak Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdi.2-önce Mario Branco da bu hamle üzerine3-önce Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ileanlaşma sağladı.4-gecesiüçlüsü Mourinho için dahabüyük bir adım atmaya kararverdi ve5-Mourinho operasyonunu gerçekleştiren kişi6-Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın projelerinden çok etkilendi, diğer aday7-Acun Ilıcalı'yla birlikteŞampiyonlar Ligi finali sonrası görüşme gerçekleşecek.Kariyerinde 5 farklı kulüp yönetimi tarafından kovulan (Chelsea, M.United, R.Madrid, Tottenham, Roma) Mourinho, toplamda 94 milyon Euro tazminat kazandı.KünyesiAdı: Jose dos Santos MourinhoDoğum tarihi: 26 Ocak 1963Yaş: 61Doğum yeri:SetubalAntrenörlük lisansı: UEFA-Pro lisansALİ Koç, Acun Ilıcalı ve Mario Branco, perşembe günü Jose Mourinho ile görüntülü konuşurken Portekizli çalıştırıcı, şunları söyledi: