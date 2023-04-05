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Giriş Tarihi: 5.4.2023

Valencia yuvadan uçuyor

Valencia yuvadan uçuyor
F.Bahçe'nin gol makinesi Enner Valencia için Brezilya basınından yeni bir iddia geldi. Ligde 26 golle krallık yarışında zirvede yer alan 33 yaşındaki forvetin, temmuz ayında İnternacional'e transfer olacağı yazıldı. Brezilya ekibinin, 13 numaralı formayı kimseye vermediği ve Valencia'yı beklediği aktarıldı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Ekvadorlu'ya F.Bahçe 1+1 yıllık kontrat önermişti. Ancak Valencia'nın, 2 yıllık opsiyonsuz mukavele istediği ve yolların ayrılacağı kaydedildi.

GEBETAŞ: BIÇAK KEMİĞE DAYANDI
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Fethi Pekin ve Can Gebetaş ile kulüp avukatı İrfan Coşkun, 4 Nisan 2015'te yaşanan takım otobüsünün kurşunlanması olayının yıldönümünde kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. Pekin, "8 sene önce Fenerbahçe takımına, çalışanlarına suikast girişiminde bulunulmuştur. Öldürülmesine teşebbüs edilmiştir. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir olaydır" derken Gebetaş ise "Şu anda bıçak kemiğe dayanmış bir sürece geldik" ifadelerini kullandı.

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Valencia yuvadan uçuyor
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