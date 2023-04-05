Valencia yuvadan uçuyor

F.Bahçe'ningol makinesi Enner Valencia için Brezilya basınından yeni bir iddia geldi. Ligde 26 golle krallık yarışında zirvede yer alan 33 yaşındaki forvetin, temmuz ayında İnternacional'e transfer olacağı yazıldı.aktarıldı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Ekvadorlu'ya F.Bahçe 1+1 yıllık kontrat önermişti. Ancak Valencia'nın, 2 yıllık opsiyonsuz mukavele istediği ve yolların ayrılacağı kaydedildi.Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Fethi Pekin ve Can Gebetaş ile kulüp avukatı İrfan Coşkun, 4 Nisan 2015'te yaşanan takım otobüsünün kurşunlanması olayının yıldönümünde kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. Pekin, "8 sene önce Fenerbahçe takımına, çalışanlarına suikast girişiminde bulunulmuştur. Öldürülmesine teşebbüs edilmiştir. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir olaydır" derken Gebetaş ise "Şu anda bıçak kemiğe dayanmış bir sürece geldik" ifadelerini kullandı.