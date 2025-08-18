Yeni hedef Bentancur

F.Bahçe yönetimi, orta saha transferinde düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, uzun süredir sır gibi sakladığı bu bölgeye önemli bir takviye yapmayı planlıyor. Zinchenko ve Tielemans gibi isimler gündeme gelse de yönetimin asıl hedefinin Tottenham forması giyen Rodrigo Bentancur olduğu ortaya çıktı.İngiliz ekibi, tecrübeli ön libero için 25 milyon Euro talep ediyor.Görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, sarı-lacivertliler bu transferi kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor.