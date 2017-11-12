Yönetim kolları sıvadı ana plan sol bek

Fenerbahçe'de gözler transfere çevrilirken, sarı-lacivertlilerin ana planının sol bek olduğu öğrenildi. Hem Hasan Ali
hem de İsmail'in performansından genel olarak memnun olmayan yönetim, bu iki oyuncunun yerine alternatif arayışlarını sürdürüyor. Son olarak Ada'dan Luke Shaw
ismi ortaya atılmıştı. F.Bahçe yönetimi, satın alma opsiyonuyla kiralamak istedikleri İngiliz futbolcu ile temas halinde.
İlk yapılan teklife olumsuz bakan Manchester United'ın 22 yaşındaki oyuncusunu ikna etmeye çalışan yöneticiler, bu bölge için Brezilya'dan da alternatifleri hazır tutuyor. Listede bulunan isimlerden birinin, Corinthians forması giyen Guilherme Arana olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, 20 yaşındaki oyuncuyu geleceğe yatırım olarak da karlı bir transfer olarak görüyor.
VAN PERSİE ARTIK BİTTİ
Şayet fırsat olursa, orta alana da çift yönlü bir orta saha arayışı bulunuyor. Ancak Eljif Elmas kadroya katılacağı için bu bölge şu an olmazsa olmaz değil. Ocakta gelecekler kadar gidecekler de gündemi meşgul edecek.
Robin van Persie'nin, gitse de kalsa da lig kadrosundan çıkarılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Oynatılmadığı için mutsuz olan Aatif'ın da satılacağı gelen haberler arasında.
2014-2015 sezonu öncesinde Southampton'dan Manchester United'a transfer olan 22 yaşındaki sol bek Luke Shaw, Kırmızı Şeytanlar adına 4 sezonda toplamda 49 maça çıktı.