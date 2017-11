Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor mu? Son dakika Galatasaray haberleri...

İspanya'da Barcelona forması giyen Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, milli futbolcunun geleceği hakkında konuştu. Arda Turan Galatasaray'a geri dönecek mi? En güncel Galatasaray haberlerini sizler için hazırladık. (13 Kasım)

A Spor'da yer alan son dakika haberine göre; Bulut, "Arda konusunda bize herhangi bir teklif gelmedi. Ocak ayında da Galatasaray'a gelmeyecek." ifadelerini kullandı.

ASAMOAH'TAN MESAJ VAR

Galatasaray'ın transferi için son ana kadar uğraştığı Kwadwo Asamoah, mesaj gönderdi. Ganalı yıldız, "Galatasaray'a verdiğim sözün arkasındayım. Asla dönmem" dedi.

Juventus'un son anda vermekten vazgeçtiği Kwadwo Asamoah, devre arasında sarı kırmızılı formayı giymek istediğini dile getirdi. Sarı kırmızılılara sevindirici mesaj yollayan Asamoah, Cenk Ergün ile yaptığı görüşmede; "Yazın her konuda anlaşmıştık. Benim için uzun süren görüşmelerden sonra verdiğim bir karardı. Galatasaray'a verdiğim sözün arkasındayım. Asla dönmem. bana sunduğunuz şartlar ve her şeyden önemlisi, takımda bana biçilen rol üzerine bir karar almıştım. Juventus devam edelim dese dahi artık benim için önemli olan Galatasaray. Her maçını büyük bir ilgiyle meraj ediyorum. Açıkçası oynanan futbol umut verici. Bu ekibin bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştuğu belirtildi.

HAGI & POPESCU GERİ DÖNÜYOR

Yeşil kırmızılı kulübe talip olan Rus şirketinin İzmir'e gönderdiği Rumen futbol efsaneleri, Karşıyaka Başkanı Altuğ'un çzel aracı ile havalimanından alındı.

Mayıs ayındaki son kongrede 54 milyon 576 bin TL bulunan Karşıyaka'da futbol şubesinin şirketleşmesi mali kongrede oylanacak. Kulüp tüzüğünün 13. maddesine göre yönetime futbol şubesinde şirketleşme yetkisi verilirse çalışmalar hemen başlayacak.

Futbol A.Ş'yi yönetecekler.

Karşıyaka camiası 15 Kasım Çarşamaba günü mali kongre yapacak. Habertürk'te yer alan habere göre; Şirketleşmenin gerçekleşmesi halinde KSK'ye talip olduğu iddia edilen Rus şirketinin futbol A.Ş'yi emanet edeceği Rumen futbol adamları Hagi ve Popescu dün İzmir'e geldi.

G.Saray'ın unutulmazları

Galatasaray'a UEFA ve Süper Kupa kazandıran efsane yıldızlar sabah uçağıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. İkiliye KSK Başkanı Mutlu Altuğ özel araç yolladı. Hagi ve Popescu kendileri karşılayanlarla birlikte kentte temaslarda bulundu.