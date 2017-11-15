İkincilik bizi kesmez

YATIRIMLAR VE TRANSFERLER, TEK BİR HEDEF İÇİN
Galatasaray
'ın
Brezilyalı savunmacısı Maicon
, ülke basınına sarı-kırmızılı günlerini değerlendirdi. Avrupa Ligi'ne veda etmelerine karşın lige çok iyi bir giriş yaptıklarını hatırlatan tecrübeli stoper, "Oynadığım son üç kulüp Porto, Sao Paulo ve Galatasaray... Dünya çapında kulüpler... Böyle bir kariyerim olduğu için çok mutluyum. Büyük takımlarda beklenti her zaman çok yüksek olur. Galatasaray'ın yaptığı yatırımlar ve transferler de elbette şampiyon olmak için.
Galatasaray'ın büyük geçmişi ve taraftarın tutkusu ikincilikten kesinlikle mutlu olmaz. Ligi zirvede bitirmek, en büyük arzumuz" dedi
GALATASARAY TARAFTARI BAŞKA DÜNYAYA AİT
Sambacı,
Galatasaray taraftarının takım üzerindeki etkisine ilişkin çarpıcı tanımlamalar yaptı... "Aslında onlar için 'çılgın' diyebiliriz"
ifadelerini kullanan Maicon, sözlerini şöyle sürdürdü: "Porto ve Sao Paulo'daki taraftarlara benziyorlar. Ama çok daha fanatikler. Galatasaray tribünlerindeki atmosfer sanki başka bir dünyaya ait gibi. Bizi çok iyi motive ediyorlar."
29 yaşındaki stoper, "Kariyerini Sao Paulo
veya Porto'da bitirmek ister misin?" sorusuna ise, "Şu an Galatasaray'a odaklandım. Belki de kariyerimi Galatasaray'da bitiririm"
yanıtını verdi.
EŞİM BENDEN 10 GOL İSTİYOR
GALATASARAY forması altında büründüğü golcü kimliği hatırlatılan Maicon, "Benim ilk hedefim her zaman ligin en iyi defans oyuncusu olmaktır. İlk görevim ve önceliğim savunma güvenliğine katkı ancak takımıma ileride yardımcı olmak da çok hoşuma gidiyor. Genelde bir sezonda 3-4 gol atarım ama şimdiden Galatasaray için 4 gol attım. Eşim bana bu sezon 10 gole ulaşıp ulaşamayacağımı soruyor. Açıkçası umudum var" değerlendirmesini yaptı.