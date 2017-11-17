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, 2014'te 'ye böyle övgüler yağdırmış!

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 11:24 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 12:18
Zafer Biryol, 2014'te FETÖ'ye böyle övgüler yağdırmış!

operasyonu ile gözaltına alınan eski futbolcu 'un 2014 yılında FETÖ'yü övgüler dizdiği ortaya çıktı. 17/25 Aralık FETÖ yargı darbesinin ardından devletin Fetullahçı hainlerle yaptığı mücadeleyi eleştiren Zafer Biryol “Bu insanlardan rahatsız olunması bana çok garip geliyor” diyor.

Futbolda operasyonu sürüyor. ve Ömer Çatkıç'ın ardından bir başka isim daha gözaltına alındı. ve formaları ile tanınan eski gol kralı , ByLock kullanıcısı olduğu iddiası ile gözaltına alındı ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.

İTİRAF GİBİ SÖZLER

2011 yılında futbolu bırakan ve 'ya yerleşen Zafer Biryol'un 2014 yılında FETÖ'nün medya organlarından Zaman gazetesine verdiği röportajda, terör örgütüne adeta övgüler yağdırdığı ortaya çıkı.

İşte o sözler...

"ÇOCUKLARIM, TÜRK OKULLARI SAYESİNDE KANADA'YA UYUM SAĞLADI"

"Yurt dışında üç yıl Kanada'da yaşadım. Çocuklarım da oradaki okullarda okudu. Okuldan ve öğretmenlerimizden çok memnun kaldık. Başka gittiğim ülkelerde de bu okulları ziyaret ettim. Bu okullardan rahatsız olunması bana çok acayip geliyor."

SABAH.COM.TR ÖZEL

Son Dakika: FETÖ soruşturması kapsamında eski futbolcu Zafer Biryol gözaltına alındı

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