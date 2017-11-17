Zafer Biryol, 2014'te FETÖ'ye böyle övgüler yağdırmış!

Futbolda FETÖ operasyonu sürüyor. Bekir İrtegün ve Ömer Çatkıç'ın ardından bir başka isim daha gözaltına alındı. Konyaspor ve Fenerbahçe formaları ile tanınan eski gol kralı Zafer Biryol, ByLock kullanıcısı olduğu iddiası ile gözaltına alındı ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.

İTİRAF GİBİ SÖZLER

2011 yılında futbolu bırakan ve Kanada'ya yerleşen Zafer Biryol'un 2014 yılında FETÖ'nün medya organlarından Zaman gazetesine verdiği röportajda, terör örgütüne adeta övgüler yağdırdığı ortaya çıkı.

İşte o sözler...

"ÇOCUKLARIM, TÜRK OKULLARI SAYESİNDE KANADA'YA UYUM SAĞLADI"

"Yurt dışında üç yıl Kanada'da yaşadım. Çocuklarım da oradaki okullarda okudu. Okuldan ve öğretmenlerimizden çok memnun kaldık. Başka gittiğim ülkelerde de bu okulları ziyaret ettim. Bu okullardan rahatsız olunması bana çok acayip geliyor."

SABAH.COM.TR ÖZEL