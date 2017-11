Yıldırım terapi

GÜNLERİ

: "İyi bir Fenerbahçe lisin, üzüntünü anlıyorum. Ama bir başarısızlık varsa hepimizin. Sonuna kadar seninleyiz": "Hepiniz kalitelisiniz. Takım olup, savaştığınız zaman kimse önünüzde duramaz. Artık kaybetme lüksünüz yok": "Bu takım yaşadığı en zor günlerde bile ayağa kalktı. Bunu siz yaşadınız. Yeni arkadaşlarınıza bunları anlatın"Fenerbahçe, Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürürken, antrenmanın önemli konukları vardı. Aykut Kocaman 'ın, Osmanlıspor maçı sonrası yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından, hocayı yalnız bırakmayacaklarının sinyalini veren Başkan Aziz Yıldırım düğmeye bastı.'la birlikte dün Samandıra Can Bartu Tesisleri 'ni ziyaret etti. Başkan antrenman öncesi teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolcular ile ayrı ayrı konuştu. Bu konuşmadaKocaman'a; "Sen iyi bir Fenerbahçelisin ve üzüntünü anlıyorum. Ancak sorumluluk tek başına sende değil. Ortada bir başarısızlık varsa bundan senin kadar biz de futbolcular da payına alır. Biz sana güveniyoruz. Hep birlikte bu takımı ayağa kaldıracağız. Puan farkını kafana takma. Farkı da kapatırız, şampiyon da oluruz. Şunu da unutma ki biz sonuna kadar seninle birlikteyiz."Futbolculara; "Biz sizin tek tek yüksek kaliteli isimler olduğunuzu biliyoruz. Öyle olmasaydınız zaten bu formayı giymezdiniz. Sizleri alabilmek için büyük fedakarlıklar yaptık. Şimdi sıra sizde. Yüksek kaliteli oyuncular olarak iyi bir takım oluşturmak sizin elinizde. Bu da sahada birbirinizin açığını kapatarak olur. Sadece kendiniz için oynamayıp, birbiriniz için savaşacaksanız. Bunu yaptığınız an puan farkı kapanır kimse sizin önünüzde duramaz. Artık puan kaybetme lüksünüz yok. Size güvenenleri mahçup etmeyin."Kaptanlara; Başkan Aziz Yıldırım, futbolcularla yaptığı konuşmanın ardından Volkan Demirel Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım 'a seslendi. Yıldırım, "Bu takımın en eskilerisiniz" dediği 3 oyuncudan şunu istedi: "Bu takım nasıl zor günler geçirdi. O günlerde bile nasıl mücadele etti ve zorlukların üstünden geldi bunu yeni arkadaşlarınıza anlatın. Bu kulübün tarihini, önemini bilsinler, anlasınlar ve ona göre oynasınlar.""Hedef 1 Milyon Üye" projesi kapsamında kulübe üye olan bir grup doktor, Başkan Aziz Yıldırım'ın konuğu olarak dün Samandıra'daydı. "Size ve takıma nazar değdiğini düşünüyoruz" diyen doktorlar, teknik direktör Aykut Kocaman'a ve futbolculara nazar boncuğu hediye etti.Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman dün Samandıra'da yaşanan hareketli saatlerin ardından futbolcularıyla bir toplantı yapıp, "Yeni bir sayfa açma zamanı. Sizin kalitenize inandığımı her zaman söyledim. Size güveniyorum. Tüm zorlukların üzerinden gelecek bir ekipsiniz" dedi.