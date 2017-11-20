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Altın çocuk ! Oğuz Kaan Güçtekin kimdir?

Giriş Tarihi: 20.11.2017 11:53
Altın çocuk Oğuz Kaan Güçtekin! Oğuz Kaan Güçtekin kimdir?

taraftarı ve camiası dün akşamki Sivasspor galibiyeti sonrası morallendi. Sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir başka gelişme de 6 Nisan 1999 'in oyuna dahil olması oldu. Peki İngiliz devi 'nin de ilgilendiği Oğuz Kaan Güçtekin kimdir? nerelidir?

'ın yerine oyuna giren genç orta saha oyuncusu, 'nin geleceği olarak nitelendiriliyor. Öyle ki katıldığı bir televizyon programında için 'den 5 milyon €'luk bir teklif aldıklarını fakat oyuncuyu bırakmadıklarını açıklamıştı. Fenerbahçe altyapısında yetişen Oğuz Kaan Güçtekin şimdiden Avrupa transfer piyasasında adı geçen isimlerden.

Oğuz Kaan Güçtekin kimdir?

6 Nisan 1999'da Mersin'de dünyaya gelen sol ayağını kullanıyor. Orta saha ve 8 numara da oynayabilen Oğuz Kaan Güçtekin; Aykut Kocaman tarafından da sürekli kadroya alınıyor.

Fenerbahçe'nin U16, U19 takımlarında da forma giyen oyuncu, genç milli takımlarda da forma giyiyor. Oğuz Kaan Güçtekin'in Fenerbahçe ile 30 Haziran 2020'ye kadar profesyonel sözleşmesi bulunuyor.

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Altın çocuk Oğuz Kaan Güçtekin! Oğuz Kaan Güçtekin kimdir?
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