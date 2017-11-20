Altın çocuk Oğuz Kaan Güçtekin! Oğuz Kaan Güçtekin kimdir?

Mehmet Topal'ın yerine oyuna giren genç orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'nin geleceği olarak nitelendiriliyor. Öyle ki Aziz Yıldırım katıldığı bir televizyon programında Oğuz Kaan Güçtekin için Manchester City'den 5 milyon €'luk bir teklif aldıklarını fakat oyuncuyu bırakmadıklarını açıklamıştı. Fenerbahçe altyapısında yetişen Oğuz Kaan Güçtekin şimdiden Avrupa transfer piyasasında adı geçen isimlerden.

Oğuz Kaan Güçtekin kimdir?

6 Nisan 1999'da Mersin'de dünyaya gelen sol ayağını kullanıyor. Orta saha ve 8 numara da oynayabilen Oğuz Kaan Güçtekin; Aykut Kocaman tarafından da sürekli kadroya alınıyor.

Fenerbahçe'nin U16, U19 takımlarında da forma giyen oyuncu, genç milli takımlarda da forma giyiyor. Oğuz Kaan Güçtekin'in Fenerbahçe ile 30 Haziran 2020'ye kadar profesyonel sözleşmesi bulunuyor.