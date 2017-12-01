Zafer Biryol, Gülen ile görüşmüş!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün futbol yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan eski milli futbolcu ve gol kralı Zafer Biryol hâkimlikteki sorgusu ardından serbest bırakılmıştı.

BYLOCK'U ÖMER ÇATKIÇ İLE İNDİRMİŞ

Zafer Biryol hakkındaki suçlamaların detayları ortaya çıktı. Şüphelinin FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu, bu uygulamayı da daha önce aynı soruşturma kapsamında tutuklanan kaleci Ömer Çatkıç ile birlikte indirdiği belirlendi.

HİMMET VERMİŞ

Çatkıç'ın ifadesinde, ByLock'u telefonuna Zafer Biryol'un evinde indirildiğini söylediği öğrenildi. Zafer Biryol'un FETÖ ile ilk temasının 2001-2002 yılında Göztepe Spor Kulübü'nde futbol oynamaya başladığı sırada gerçekleştiği, örgütün sohbet toplantılarına burada başladığı, daha sonradan başka kulüplere transfer olsa da FETÖ ile irtibatını koparmadığı saptandı. Örgütün bankasına yüklü miktarda para yatırdığı belirlenen Biryol'un himmet adı altında örgüte yardımda bulunduğu belirlendi.

GÜLEN İLE GÖRÜŞMÜŞ

Örgüt liderini Pensilvanya'da ziyaret ettiği ve bizzat görüştüğü kaydedilen Zafer Biryol'un İstanbul'daki evinde örgütün sohbet toplantılarını gerçekleştirdiği, hatta bu toplantıların 15 Temmuz darbe girişimine kadar devam ettiği belirtildi.

ZAFER BİRYOL KİMDİR?

1976 doğumlu Zafer Biryol futbola Beşiktaş altyapısında başladı ve bu kulüpte profesyonel oldu. Daha sonra Mersin İdman Yurdu, Edirnespor, Yeni Salihlispor ve Şekerspor'da forma giydi. Şekerspor'da oynarken 2000-2001 sezonunda attığı 20 golle dikkatleri üzerine çeken Zafer Biryol, Süper Lig'de önce Göztepe'ye oradan Konyaspor'a transfer oldu. Konyaspor forması ile 2003-2004 sezonunda 33 maçta 25 gole imza atan Biryol, gol krallığına ulaştı. 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada fazla forma şansı Biryol, 2006 yılında Bursaspor'a gitti. Bursa'da da aradığını bulamayan Biryol Çaykur Rizespor'a transfer oldu. 2. Lig ekiplerinden Konya Şekerspor, 2009-2010 sezonunda Altay Spor Kulübü'nde forma giyen Zafer Biryol ile anlaştı. 2010 yılından itibaren Konya Şekerspor forması giymeye başladı. Kısa bir süre sonra futbolculuk kariyerini Konya Şekerspor'da noktaladı. Futbolu bıraktıktan sonra Kanada'ya yerleşen Biryol, Toronto'da kendisine ait futbol okulu kurdu. 3 Kasım 2015 tarihinde Bandırmaspor teknik direktörlüğüne getirildi. Şubat 2016'da görevinden istifa etti. Biryol 7 kere Milli Takım forması giydi ve Milli Takım'da bir gol attı.