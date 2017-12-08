Dursun Özbek: "Kazanacağız, çünkü biz Galatasarayız"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp dergisinin 172. sayısında, camiaya ve sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi. Başkan Özbek'in kulüp dergisinin Aralık sayısındaki yazısı şu şekilde:



"2 Aralık 2017 Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kulübümüzün mali durumunu tam anlamıyla ortaya koyduk. Riva'daki arazimiz için Emlak Konut ile sürdürdüğümüz çalışmaların neticelerini aldığımızı Sayın Genel Kurul Üyeleri'ne de ifade etmiştim. Kulübümüzün, toplam borç alacak farkı 2016 sonu 546 milyon TL iken 2017 yılının 9. ayının sonu itibariyle 214 milyon TL'ye inmiştir. Bu tablo net olarak Emlak Konut projelerinden kaynaklanan gelirin banka borçlarına harcandığının göstergesidir. Finansal anlamda 2018 yılının Galatasaray için çok daha verimli olacağı net bir şekilde ortaya konmuştur.



Bu bağlamda mantıklı öngörüler neticesinde doğru kararlarla geleceğimiz için en doğru adımları atma gayreti içinde olduğumuzu bilmenizi isterim. Zira yaşamın kontrolünün de tek şartı budur. Aksi, dalgalı bir denizdeki deniz anasının kaderinden farklı değildir. Biz Galatasaray olarak, Galatasaraylılar olarak her zaman bu motivasyonla hareket ettik ve başarıya giden yolun istikametini de bu şekilde bulduk.



Galatasaray tarihine baktığınızda ilk başta eleştirilen kararların, büyük başarılar getirdiğine şahit olursunuz. Örneğin Türk futbolunun kaderini değiştiren Alman teknik adam Jupp Derwall ilk yıllarında karşılaştığı olumsuz tabloya rağmen Ali Uras ağabeyimizin ve yönetiminin mantıklı öngörüsünün sadece Galatasaray için değil için, Türk futbolu için de önemli bir dönemeç olduğu aşikardır. Yine 1970'li yıllarda Selahattin Beyazıt ağabeyimizin İngiltere'ye giderek ülkesinde çok da bilinmeyen bir teknik adam olan Brian Birch ve hocaların hocası Coşkun Özarı ile yola çıkışının Galatasaray'a kazandırdıkları ortadadır.



2017 yılının yaz döneminde futbol takımımızda ciddi bir revizyona gittiğimiz tüm sporseverlerin malumu. Çoğunluğu yeni isimlerden oluşan bir takımın meydana getirdiği sinerjiden tüm Galatasaraylıların keyif aldığı gerçeği de ortadadır. Büyük bölümü yenilenmiş kadromuzun futbol sezonunun ilk yarısında aldığı sonuçların içinde sevinçler olduğu gibi mutlaka hayal kırıklıkları da var. Ama unutmayalım en güzel sonla biten hikayelerde dahi göz yaşlarına yer vardır.



Son olarak büyük bir sevinçle ifade etmek isterim ki; Galatasaray Spor Kulübü olarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nun yanına inşasıı planlanan 15 bin kişilik kapalı spor salonunun yapı ruhsatını almış bulunuyoruz. Basketbol adına yürüyüşümüzün ilk adımı olacak büyük hamleyi yakında salonumuzun temelini atarak devam ettireceğiz.



Tüm kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının gördüğü üzere bizler yönetim olarak mali, idari ve sportif anlamda tüm girişimleri gerçekleştirmekte ve Galatasaray'a layık olanı yaşatmak için elimizden geleni yapmaktayız. Çünkü biz; denizleri seviyoruz, dalgaların olduğu bilinci ile... Uçmayı seviyoruz düşmenin olduğunu kabul ederek. Korkarak yaşamıyoruz, çünkü biz buraya hayatı seyretmeye değil, kazanmaya geldik. Ve kazanacağız, çünkü biz Galatasarayız. Yaşasın Galatasaray."

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