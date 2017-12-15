Fenerbahçe'de Soldado sevinci

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında 18 Aralık Pazartesi günü 20.00'de karşı karşıya geleceği Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Bursaspor maçında sakatlık geçiren İspanyol oyuncu Roberto Soldado, bugün takımla birlikte antrenmana katıldı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pres çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertli futbolcular antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktik ağırlıklı idman yapıldığı belirtildi.

Antrenmana sakatlığı sebebiyle tedavisi süren Vincent Janssen, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Uygar Mert Zeybek katılmadı. Tedavi olan oyuncuların Kardemir Karabükspor mücadelesinde sahada oynamalarının beklenmediği belirtildi. Öte yandan ayak tırnağı batması sebebi ile tedavi olan Hasan Ali Kaldırım da antrenmana katılmadı.

Sarı-lacivertli ekip, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam ettirecek.