Aykut Kocaman'dan Başakşehir'e sürpriz 11!

Ligin en iyi performans sergileyen ekiplerinden biri olduğu için Medipol Başakşehir'e özel tercihler yapması beklenen Kocaman, Topal-Souza ikilisini ön liberoda birlikte oynatma konusunda kararlı. Maç eksiği bulunmasına karşın Neto da ilk on birde olacak gibi gözüküyor.

NE VALBUENA NE GIULIANO

Aykut Kocaman'ın dikkat çekecek tercihleri ise hücum hattında yapması bekleniyor. Giuliano'nun dönüşü ile Valbuena mı, yoksa Brezilyalı futbolcunun mu ilk on birde olacağı sorusu gündeme gelirken, Kocaman'ın her iki ismin de sahada olacağı bir kadro düşünmediği öğrenildi.

VALBUENA'NIN TOP KAYIPLARI...

Giuliano'yu sakatlıktan yeni çıktığı için riske etmek istemeyen tecrübeli teknik adam, Valbuena'nın top kayıplarının Medipol Başakşehir deplasmanında tolere edilemeyeceği görüşünde. Ofansif hattın sağında Dirar, solunda Aatıf'a forma verecek olan Aykut Kocaman'ın, ileri uçta da Alper Potuk ve Fernandao ikilisini düşündüğü ifade edildi.

OYUNCULARINA ŞAMPİYONLUĞU HATIRLATTI

Zorlu maç öncesinde oyuncularını motivasyon olarak da yukarıya çekmek isteyen Kocaman, oyuncularına büyük maçlardaki başarılı performanslarını hatırlatıyor ve pazar günkü maçı kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir adım atacaklarına olan inancının belirtiyor. (beIN SPORTS)