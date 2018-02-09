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'dan Başakşehir'e sürpriz 11!

'de zorlu Başakşehir deplasmanı öncesi teknik direktör 'ın kadro tercihleri şekilleniyor.

Giriş Tarihi: 9.2.2018 15:46 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 15:52
Aykut Kocaman'dan Başakşehir'e sürpriz 11!

Ligin en iyi performans sergileyen ekiplerinden biri olduğu için 'e özel tercihler yapması beklenen Kocaman, Topal-Souza ikilisini ön liberoda birlikte oynatma konusunda kararlı. Maç eksiği bulunmasına karşın Neto da ilk on birde olacak gibi gözüküyor.

NE VALBUENA NE GIULIANO

'ın dikkat çekecek tercihleri ise hücum hattında yapması bekleniyor. 'nun dönüşü ile mı, yoksa Brezilyalı futbolcunun mu ilk on birde olacağı sorusu gündeme gelirken, Kocaman'ın her iki ismin de sahada olacağı bir kadro düşünmediği öğrenildi.

VALBUENA'NIN TOP KAYIPLARI...

Giuliano'yu sakatlıktan yeni çıktığı için riske etmek istemeyen tecrübeli teknik adam, Valbuena'nın top kayıplarının Medipol Başakşehir deplasmanında tolere edilemeyeceği görüşünde. Ofansif hattın sağında Dirar, solunda Aatıf'a forma verecek olan Aykut Kocaman'ın, ileri uçta da Alper Potuk ve Fernandao ikilisini düşündüğü ifade edildi.

OYUNCULARINA ŞAMPİYONLUĞU HATIRLATTI

Zorlu maç öncesinde oyuncularını motivasyon olarak da yukarıya çekmek isteyen Kocaman, oyuncularına büyük maçlardaki başarılı performanslarını hatırlatıyor ve pazar günkü maçı kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir adım atacaklarına olan inancının belirtiyor. (beIN SPORTS)

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Aykut Kocaman'dan Başakşehir'e sürpriz 11!
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