Koş Fenerbahçe koş

Dick Advocaat
yönetiminde geçen sezon Antalyaspor'un ardından ligin en az koşan takımı
olan Fenerbahçe
, Aykut Kocaman
ile koşu mesafe ortalamasını 105.8 kilometreden 111'e çıkardı. Atiker Konyaspor'da 2015- 16 sezonunda 113.3, 2016-17'de de 114.2 kilometre koşu mesafesi yakalayan Kocaman,
bu özelliğini sarılacivertli futbolculara da aşıladı. Kanarya, 2015-16 sezonunda Vitor Pereira ile 108.9 kilometrelik bir ortalama yakalamış bu değerle ligdeki takımlar arasında 10. sırayı alabilmişti.
Son dönemlerde lig ortalamalarının altında kalan Kanarya, yine Aykut Kocaman'ın olduğu 2010-11 sezonundaki tempoya dayalı oyuna da geri dönmüş oldu. Kocaman'ın takımı performansıyla geçen sezonu da geride bıraktı. Advocaatlı F.Bahçe 21 haftada 37 puanla 4. sırada yer alıyordu. Kocaman, Hollandalı meslektaşından 4 puan daha başarılı olup, 41 puanla 3. sıraya çıktı.