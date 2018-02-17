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Koş koş

Konya’yı son iki sezonda en çok koşan takım yapan , bu özelliğini ’ye de taşıdı. Sarı-lacivertliler, yine Kocaman’ın olduğu 2010-11 sezonundaki tempoya dayalı oyuna geri dönmüş oldu

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018
Koş Fenerbahçe koş
yönetiminde geçen sezon Antalyaspor'un ardından ligin en az koşan takımı olan , ile koşu mesafe ortalamasını 105.8 kilometreden 111'e çıkardı. Atiker Konyaspor'da 2015- 16 sezonunda 113.3, 2016-17'de de 114.2 kilometre koşu mesafesi yakalayan Kocaman, bu özelliğini sarılacivertli futbolculara da aşıladı. Kanarya, 2015-16 sezonunda Vitor Pereira ile 108.9 kilometrelik bir ortalama yakalamış bu değerle ligdeki takımlar arasında 10. sırayı alabilmişti. Son dönemlerde lig ortalamalarının altında kalan Kanarya, yine Aykut Kocaman'ın olduğu 2010-11 sezonundaki tempoya dayalı oyuna da geri dönmüş oldu. Kocaman'ın takımı performansıyla geçen sezonu da geride bıraktı. Advocaatlı F.Bahçe 21 haftada 37 puanla 4. sırada yer alıyordu. Kocaman, Hollandalı meslektaşından 4 puan daha başarılı olup, 41 puanla 3. sıraya çıktı.
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Koş Fenerbahçe koş
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