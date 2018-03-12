Aziz Yıldırım: Fenerbahçe’nin borcu sıfırdır

Ankara'da Fenerbahçe
liler Derneği'nin düzenlediği geceye katılan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım
, önemli açıklamalar yaptı. Sezon sonunda ligi birinci bitireceklerini söyleyen Yıldırım, kulübün mali durumu hakkında da konuştu. Yıldırım, "F.Bahçe'nin 350-400 milyon Euro borcu var. Fenerbahçe'ye benimle beraber yönetimlerin yapmış olduğu yatırımlarla bu borç sıfırdır. Bugün stadı saymıyorum, kapalı salon, Ankara Tesisleri, Topuk Yaylası, Edirne, Antalya
, Sapanca, Eskişehir ve her yerde alınan araziler ve yapılan tesisler. Bunların değerini ortaya koyduğun zaman bu borcu karşılar. Türkiye'de mali durumu Fenerbahçe'den daha iyi olan hiçbir kulüp yok" diye konuştu.
Olimpiyat şampiyonu milli halterci Halil Mutlu
ile Aziz Yıldırım bir süre sohbet etti.