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: ’nin borcu sıfırdır

Başkanı , mali durumu en iyi kulüp olduklarını söyledi

Giriş Tarihi: 12.3.2018
Aziz Yıldırım: Fenerbahçe’nin borcu sıfırdır
Ankara'da liler Derneği'nin düzenlediği geceye katılan Fenerbahçe Başkanı , önemli açıklamalar yaptı. Sezon sonunda ligi birinci bitireceklerini söyleyen Yıldırım, kulübün mali durumu hakkında da konuştu. Yıldırım, "F.Bahçe'nin 350-400 milyon Euro borcu var. Fenerbahçe'ye benimle beraber yönetimlerin yapmış olduğu yatırımlarla bu borç sıfırdır. Bugün stadı saymıyorum, kapalı salon, Ankara Tesisleri, Topuk Yaylası, Edirne, Antalya, Sapanca, Eskişehir ve her yerde alınan araziler ve yapılan tesisler. Bunların değerini ortaya koyduğun zaman bu borcu karşılar. Türkiye'de mali durumu Fenerbahçe'den daha iyi olan hiçbir kulüp yok" diye konuştu.


Olimpiyat şampiyonu milli halterci ile Aziz Yıldırım bir süre sohbet etti.
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Aziz Yıldırım: Fenerbahçe’nin borcu sıfırdır
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