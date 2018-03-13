Aykut Kocaman, en çok maç kazanan 11'i oynatıyor!

HABER: Serkan AKKOYUN
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor maçından sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada kadro tercihindeki kriterlere dair dikkat çeken detaylardan bahsetti. Kocaman, taraftarların ve kamuoyunun 'Valbuena, Mehmet Ekici, Soldado' üçlüsünün yedek kulübesine hağsolmasına yönelik verdiği tepkiyi değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "Biz sahaya süreceğimiz 11'in tercihini, birçok kriteri değerlendirerek yapıyoruz. Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 25 maça bakın. Zorunlu değişiklikler dışında en çok maç kazanan 11, bu 11... Bu nedenle böyle bir tercih yaptık."
AYKUT KOCAMAN HAKLI!
Bu açıklamalar ışığında Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 25 maçta (kadro, Yeni Malatyaspor maçı ile ilgili konuşulduğu için hesaba katılmadan) aldığı 12 galibiyetin kadrosuna baktığımızda, Aykut Kocaman'ın haklı olduğu gözleniyor. Sarı lacivertli takıma 36 puan kazandıran kadrolara bakınca, ilk 11'de başlayan oyuncu ağırlıkları, sarı lacivertli takımın eleştirilen ideal 11'ini veriyor...
TEK İSTİSNA: MAURICIO ISLA!
Fenerbahçe'nin bu sezon galibiyet aldığı 12 maçta; Volkan Demirel 8 defa, Hasan Ali 6 defa, Roman 12 defa, Skrtel 7 defa, Mehmet Topal 9 defa, Josef de Souza 11 defa, Nabil dirar 10 defa, Giuliano 12 defa, Aatif 7 defa 11'de başladı. Dikkat çeken isimler ise 7 defa ile Isla ve 3 defa ile Fernandao. Şener'den daha fazla galibiyet alan 11'de bulunmasına rağmen Aykut Kocaman, iki oyuncu hakkında henüz tam olarak seçimini yapamamışa benziyor. Fernandao ise sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldı. Bu dönemde 5 defa 11 başlayan isim Janssen olurken, Hollandalı da şimdi sakatlıkla boğuşuyor ve takımından uzak. Soldado ise sadece 3 maçta kazanan 11'de yer alabildi.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN KAZANAN 11'İ
Volkan (8), Hasan Ali (6), Isla (7), Roman (12), Skrtel (7), Mehmet Topal (9), Josef de Souza (11), Dirar (10), Aatif (7), Giuliano (12), Fernandao (3)*
*Janssen (7) sakat olduğu için yazılmadı.
FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI MAÇLAR VE 11'LERİ
Gençlerbirliği 0-2 Fenerbahçe
Volkan, Hasan Ali, Isla, Roman, Skrtel, Mehmet T., Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Soldado
Alanyaspor 1-4 Fenerbahçe
Kameni, Hasan Ali, Isla, Neto, Roman, Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Josef, Janssen
Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş
Kameni, Hasan Ali, Isla, Neto, Roman, Ozan, Mehmet Ekici, Giuliano, Valbuena, Josef, Janssen
Fenerbahçe 3-1 Yeni Malatya
Kameni, Hasan Ali, Isla, Neto, Roman, Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Josef, Soldado
Fenerbahçe 4-1 Sivasspor
Volkan, İsmail, Şener, Roman, Skrtel, Mehmet T, Dirar, Giuliano, Josef, Aatif, Janssen
Antalyaspor 0-1 Fenerbahçe
Volkan, İsmail, Şener, Roman, Skrtel, Mehmet T, Dirar, Giuliano, Josef, Aatif, Janssen
Fenerbahçe 4-2 Kasımpaşa
Volkan, İsmail, Şener, Roman, Skrtel, Mehmet T, Alper, Dirar, Giuliano, Josef, Aatif
Bursaspor 0-1 Fenerbahçe
Volkan, İsmail, Şener, Roman, Skrtel, Mehmet T, Dirar, Giuliano, Josef, Aatif, Janssen
Fenerbahçe 2-0 Karabükspor
Volkan, İsmail, Şener, Roman, Skrtel, Mehmet T, Dirar, Giuliano, Josef, Aatif, Soldado
Fenerbahçe 2-1 Göztepe
Volkan, Isla, İsmail, Roman, Skrtel, Mehmet T, Dirar, Giuliano, Josef, Aatif, Fernandao
Başakşehir 0-2 Fenerbahçe
Volkan, Hasan Ali, Isla, Neto, Roman, Mehmet T, Dirar, Giuliano, Josef, Aatif, Fernandao
Fenerbahçe 3-0 Alanyaspor
Kameni, Hasan Ali, Isla, Neto, Roman, Mehmet T, Giuliano, Valbuena, Josef, Aatif, Fernandao