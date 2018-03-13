Aykut Kocaman, en çok maç kazanan 11'i oynatıyor!

HABER: Serkan AKKOYUN

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor maçından sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada kadro tercihindeki kriterlere dair dikkat çeken detaylardan bahsetti. Kocaman, taraftarların ve kamuoyunun 'Valbuena, Mehmet Ekici, Soldado' üçlüsünün yedek kulübesine hağsolmasına yönelik verdiği tepkiyi değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "Biz sahaya süreceğimiz 11'in tercihini, birçok kriteri değerlendirerek yapıyoruz. Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 25 maça bakın. Zorunlu değişiklikler dışında en çok maç kazanan 11, bu 11... Bu nedenle böyle bir tercih yaptık."

AYKUT KOCAMAN HAKLI!

Bu açıklamalar ışığında Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 25 maçta (kadro, Yeni Malatyaspor maçı ile ilgili konuşulduğu için hesaba katılmadan) aldığı 12 galibiyetin kadrosuna baktığımızda, Aykut Kocaman'ın haklı olduğu gözleniyor. Sarı lacivertli takıma 36 puan kazandıran kadrolara bakınca, ilk 11'de başlayan oyuncu ağırlıkları, sarı lacivertli takımın eleştirilen ideal 11'ini veriyor...

TEK İSTİSNA: MAURICIO ISLA!

Fenerbahçe'nin bu sezon galibiyet aldığı 12 maçta; Volkan Demirel 8 defa, Hasan Ali 6 defa, Roman 12 defa, Skrtel 7 defa, Mehmet Topal 9 defa, Josef de Souza 11 defa, Nabil dirar 10 defa, Giuliano 12 defa, Aatif 7 defa 11'de başladı. Dikkat çeken isimler ise 7 defa ile Isla ve 3 defa ile Fernandao. Şener'den daha fazla galibiyet alan 11'de bulunmasına rağmen Aykut Kocaman, iki oyuncu hakkında henüz tam olarak seçimini yapamamışa benziyor. Fernandao ise sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldı. Bu dönemde 5 defa 11 başlayan isim Janssen olurken, Hollandalı da şimdi sakatlıkla boğuşuyor ve takımından uzak. Soldado ise sadece 3 maçta kazanan 11'de yer alabildi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KAZANAN 11'İ

Volkan (8), Hasan Ali (6), Isla (7), Roman (12), Skrtel (7), Mehmet Topal (9), Josef de Souza (11), Dirar (10), Aatif (7), Giuliano (12), Fernandao (3)*

*Janssen (7) sakat olduğu için yazılmadı.

FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI MAÇLAR VE 11'LERİ

Gençlerbirliği 0-2 Fenerbahçe

Volkan, Hasan Ali, Isla, Roman, Skrtel, Mehmet T., Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Soldado

Alanyaspor 1-4 Fenerbahçe

Kameni, Hasan Ali, Isla, Neto, Roman, Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Josef, Janssen

Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

Kameni, Hasan Ali, Isla, Neto, Roman, Ozan, Mehmet Ekici, Giuliano, Valbuena, Josef, Janssen

Fenerbahçe 3-1 Yeni Malatya

Kameni, Hasan Ali, Isla, Neto, Roman, Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Josef, Soldado

Fenerbahçe 4-1 Sivasspor

Volkan, İsmail, Şener, Roman, Skrtel, Mehmet T, Dirar, Giuliano, Josef, Aatif, Janssen

Antalyaspor 0-1 Fenerbahçe

Volkan, İsmail, Şener, Roman, Skrtel, Mehmet T, Dirar, Giuliano, Josef, Aatif, Janssen

Fenerbahçe 4-2 Kasımpaşa

Volkan, İsmail, Şener, Roman, Skrtel, Mehmet T, Alper, Dirar, Giuliano, Josef, Aatif

Bursaspor 0-1 Fenerbahçe

Volkan, İsmail, Şener, Roman, Skrtel, Mehmet T, Dirar, Giuliano, Josef, Aatif, Janssen

Fenerbahçe 2-0 Karabükspor

Volkan, İsmail, Şener, Roman, Skrtel, Mehmet T, Dirar, Giuliano, Josef, Aatif, Soldado

Fenerbahçe 2-1 Göztepe

Volkan, Isla, İsmail, Roman, Skrtel, Mehmet T, Dirar, Giuliano, Josef, Aatif, Fernandao

Başakşehir 0-2 Fenerbahçe

Volkan, Hasan Ali, Isla, Neto, Roman, Mehmet T, Dirar, Giuliano, Josef, Aatif, Fernandao

Fenerbahçe 3-0 Alanyaspor

Kameni, Hasan Ali, Isla, Neto, Roman, Mehmet T, Giuliano, Valbuena, Josef, Aatif, Fernandao