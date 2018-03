Aziz Yıldırım'dan sert açıklama "Messi’yi alsak sonuç değişmez"

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, seçim sürecinden, hakem hatalarına, Alex'ten, FETÖ'ye kadar pek çok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Yıldırım'dan çok önemli satırbaşları:Sezon başından bu yana birçok maçta hakemlerin niyeti daha 1. dakikadan itibaren çok açık.argümanı boş bir argümandır.Yaratılan baskı ile topu taça atan futbolcunun taç atışı kullanmasına mani olamayan bir hakem nasıl olacak da lehimize penaltı verecek, rakibimize kırmızı kart çıkarabilecek?Hakemler art arda verdikleri kararlarla karşımızdaki rakiplerimizi gol pozisyonuna sokarken, nizami golümüzü veremiyorsa ya da gol umudu olan pozisyonu kesiyorsaLigin kaderi hakemlerin verdikleri kararlarla şekilleniyor veEn son Galatasaray maçında 3 penaltımız verilmiyor. 1 tanesi verilse maç kopacak amasiz Messi'yi transfer edin, futbolu yöneten mekanizma şampiyonu önceden belirlediği sürece bir şey değişmiyor.Bülent Yıldırımçünkü hatasının farkında.Hakemler maç yönetmiyor, idare ediyorlar.Elimizde hakem atamaları, bu hakemlerin maç performansları ve bu performansın nasıl ödüllendirildiğine dair kapsamlı bir rapor var. Bu rapor gösteriyor ki,Herkes de saf saf hakemden adaletli yönetim bekliyor.MHK Başkanı'ndan hakemlere, temsilcilerden gözlemcilere,Hocamız Aykut Kocaman'ın söylediği gibi, hakemlerle tek tek işimiz yok, onları yöneten, yönlendiren ve yücelten mekanizmayla asıl problemimiz."Sosyal medyada özellikle FETÖ bağlantılı hesapların, Fenerbahçe puan kaybettiğinde saldırıya geçtiğine şahit oluyoruz.Sahadaki hakem de 'Nasılsa kongre var, kimse benden hesap soramaz' mantığıyla hareket ediyor.MHK, 'Fenerbahçe, kongre sathı mahalline girdi, kimsenin umrunda olmaz' diye kafasına göre atamalar yapıyor. Biz de bir yandan saha dışı bu güçlerle bir yandan da saha içinde rakiple mücadele ediyoruz.3 Temmuz'daki FETÖ Kumpası'ndan önce biz Forbes Dergisi'nin kapağındaydık. Fransız ekonomi dergileri bizim için, 'Dortmund ve Lyon'u geride bıraktı', 'Bu ekonomik istikrarla devam ettiği takdirde 10 yıl içinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir' yazmıştı.DGalatasaray ve CSKA gibi önemli mücadelelerden önce, Alex'i Türkiye'ye getirmek Fenerbahçe'ye dinamit koymaktır.Şampiyonluğa olan inancımızı koruyoruz. F.Bahçe'ye inanın ve Fenerbahçe'yi sevin.Fenerbahçe'de Haziran ayında yapılacak seçimde aday olan isimlerden Ali Koç, düzenlenen organizasyonda genel kurul üyeleriyle buluştu. Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın "Camiayı böldü" suçlamalarına cevap verdi ve, "2005 kongresinde Fenerbahçemize gelecekteki Fenerbahçe başkanı olarak gösterildim, onur duydum, şeref duydum. Ancak aday olduktan sonra iftiralarla karşı karşıya kalmak beni derinden yaraladı. Fenerbahçe'yi kimse bölemez" dedi. Koç ayrıca, "Fenerbahçe TV ya da başka bir platformda başkan adaylarının konuşması bu konuların en iyi çözümüdür" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, G.Saray derbisindeki yönetimiyle eleştirdiği hakem Bülent Yıldırım'ın gözlemcisi Ünsal Çimen'den 8.1 not aldığı öğrenildi. Yani bu not "Geliştirilecek önemli noktalarla birlikte tatminkar" anlamına geliyor. Çimen'in, F.Bahçe'nin "3 penaltımız verilmedi" açıklamaları yaptığı pozisyonlar için ise 'Gri' yorumu yaptığı ve buradan puan kırdığı öğrenildi."Kongre çığırtkanlığı yapmayacağız" kisvesi altında 1.5 yıldır kongre çığırtkanlığı yapılıyor. Geçen sezonun ortasında, Konya maçımıza 1-2 saat kala Ali Koç başkan adaylığını 'Her şartta adayım' diyerek açıkladı. O günden bu güne, tüm camianın dikkati artık kongredeydi. Herkes takımlarımızı 2. plana itti ve kongre konuşmaya başladı. Yaşanan her başarısızlığın ardından kongre sopası devreye girdi.Sosyal medyada güdümlü hesaplar sayesinde başlayan gerginlik sokağa yansımaya başladı. Tebrik ediyorum kendisini, 3 Temmuz'da başarılamayan ayrışma şimdi başarıldı.Sosyal medyada organize bir çalışma var. Yasa dışı gruplarla ve özellikle FETÖ ile iltisaklı sosyal medya hesapları yayındalar.Şahsım ve yöneticilerimizin eşlerine, çocuklarına ve ailelerine yedi gün yirmi dört saat bu hesaplardan küfür ediliyor.Unutulmasın, 20 yıla yaklaşan bir süre hizmet ettik. Bu süreçte özgürlüklerimizden vazgeçtik. Güdümlü hesaplar, Fenerbahçe'nin başarısız olması için tetikte bekliyorlar.Bu hesapların hedefi belli. FETÖ ile mücadele edenleri karalamak, itibarsızlaştırmak. Bu hesaplar kongrede Ali Bey'in yanında saf tutmuş görüntüsünü verdiği için Ali Bey rahatsızlık duymuyor bu işten. Bunlar ülkeyi tehdit eden büyük bir oyunun parçası.Ali Bey'e 'Bunlara itibar etme, bunların yaptıklarını hoş karşılama, bunların arkasında olan güç ortaya çıkınca üzülürsün' dedik. Ali Bey dinlemedi.Bugün sosyal medyadaki gençlerin yapmış olduğu saldırılar yarın kendine de dönebilir. Bunun için de çok dikkatli olmak gerekir. Bu uyarıyı yapmış olalım."Buradan açıkça uyarıyorum: Benim adıma, hiç kimse Ali Koç'a veya bir başkasına hakaret edemez.Genel Kurulu, Kurtuluş Savaşı'na çevirenler bilmelidir ki, Kurtuluş Savaşı düşmana karşı verilir. Biz hepimiz Fenerbahçeliyiz. Hiç kimse diğerine düşman değil, olamaz.Seçim ayrışma için bir vasıta değildir.