Dünyanın en zengin takım sahipleri

30 yılı aşkın süredir dünyanın en zenginleri listesini açıklayan ABD merkezli iş dergisi Forbes, 2018 yılının en zengin takım patronları listesini açıkladı. Forbes'a göre dünyada en az 1 milyar dolar değerinde 100 spor takımı bulunurken en zengin takım sahipleri listesinde İngiltere Premier Lig, Amerikan Futbol Ligi (NFL) ve NBA'den takım sahiplerinin fazlalığı dikkat çekiyor. 20. Vichai Srivaddhanaprabha Servet: 5 milyar dolar Takım : Leicester City (İngiltere Premier Lig) 19. Joe Lewis Servet: 5 milyar dolar Takım : Tottenham Hotspur (İngiltere Premier Lig) 18. Marian Ilitch Servet: 5.2 milyar dolar Takım : Detroit Red Wings (NHL, Buz Hokeyi), Detroit Tigers (MLB, Beyzbol) 17. Richard DeVos & ailesi Servet: 5.4 milyar dolar Takım : Orlango Magic (NBA) 16. Jerry Jones Servet: 5.6 milyar dolar Takım : Dallas Cowboys (NFL, Amerikan Futbolu) 15. Charles Johnson Servet: 5.6 milyar dolar Takım : San Franscisco Giants (MLB)