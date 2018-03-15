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Giriş Tarihi: 15.03.2018 21:02 Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 21:48
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Dünyanın en zengin takım sahipleri

30 yılı aşkın süredir dünyanın en zenginleri listesini açıklayan ABD merkezli iş dergisi , 2018 yılının en zengin takım patronları listesini açıkladı. Forbes'a göre dünyada en az 1 milyar dolar değerinde 100 spor takımı bulunurken en zengin takım sahipleri listesinde İngiltere Premier Lig, Amerikan Futbol Ligi (NFL) ve NBA'den takım sahiplerinin fazlalığı dikkat çekiyor.

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Dünyanın en zengin takım sahipleri

20. Vichai Srivaddhanaprabha

Servet: 5 milyar dolar

Takım : Leicester City (İngiltere Premier Lig)

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Dünyanın en zengin takım sahipleri

19. Joe Lewis

Servet: 5 milyar dolar

Takım : Tottenham Hotspur (İngiltere Premier Lig)

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Dünyanın en zengin takım sahipleri

18. Marian Ilitch

Servet: 5.2 milyar dolar

Takım : Detroit Red Wings (NHL, Buz Hokeyi), Detroit Tigers (MLB, Beyzbol)

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Dünyanın en zengin takım sahipleri

17. Richard DeVos & ailesi

Servet: 5.4 milyar dolar

Takım : Orlango Magic (NBA)

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Dünyanın en zengin takım sahipleri

16. Jerry Jones

Servet: 5.6 milyar dolar

Takım : Dallas Cowboys (NFL, Amerikan Futbolu)

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Dünyanın en zengin takım sahipleri

15. Charles Johnson

Servet: 5.6 milyar dolar

Takım : San Franscisco Giants (MLB)

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