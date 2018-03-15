Dünyanın en zengin takım sahipleri

30 yılı aşkın süredir dünyanın en zenginleri listesini açıklayan ABD merkezli iş dergisi Forbes, 2018 yılının en zengin takım patronları listesini açıkladı. Forbes'a göre dünyada en az 1 milyar dolar değerinde 100 spor takımı bulunurken en zengin takım sahipleri listesinde İngiltere Premier Lig, Amerikan Futbol Ligi (NFL) ve NBA'den takım sahiplerinin fazlalığı dikkat çekiyor.