Külliye’de özel bir gün

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umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü
dolayısıyla dün Cumhurbaşkanlığı Külliye
si'nde Down Sendromlu Futsal Milli Takımı
oyuncularıyla bir araya geldi. Önceki gün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve milletvekilleri ile Ankara 19 Mayıs Stadı'nda maç yapan ve sahadan 9-4 galip ayrılan milli takım,
Külliye'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la keyifli saatler geçirip, renkli görüntüler oluşturdular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncularıyla Külliye'de futbol oynadı.
Milli oyunculara hediyeler verdi.
Kabulde Afrin'deki Mehmetçik de unutulmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Buradan hep beraber Afrin'e selam, Mehmetçiğimize selam, yola devam"
sözleri üzerine, sporcular da "Afrin'e selam"
diye bağırarak el salladı ve asker selamı verdi. ZIMBA GİBİYİM
Bazı sporcuların futbol
topu ile hünerlerini sergilediği kabulde, takım kalecisi Hüseyin Dinç
, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun süre sarıldı. Erdoğan'ın, "Sana bir atış yapayım mı?" diye sorması üzerine Dinç, "Zımba gibiyim" yanıtını vererek oluşturulan kaleye geçti. Dinç'e, "Sol ayak, sağ ayak hangisiyle atayım?" sorusunu soran Cumhurbaşkanı 'sağ' yanıtını almasına rağmen topu sol ayakla sol köşeye göndermeye çalıştı ancak Hüseyin Dinç başarılı bir kurtarış gerçekleştirdi. 53 NUMARALI FORMA HEDİYE
Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde ismi yazan, memleketi Rize
'nin plaka kodunu taşıyan 53 numaralı formayı hediye etti. OOO, HAREKETLERE BAK
Cumhurbaşkanı, bir sporcunun topu sürerek yaptığı hareketler üzerine, "Ooo, hareketlere bak" dedi. Bir süre futbol oynayan Erdoğan down sendromlu sporcularla el ele tutuşarak hep birlikte "Türkiye" dediler. ALLAH ÇEKTİRMESİN!
Cumhurbaşkanı Erdoğan hediye verdiği sporculara, "Bunları antrenmanlarda kullanacaksınız" diyerek hatıra fotoğraf çektirdi. Fotoğrafçının "Çektik efendim" sözlerine, Erdoğan'ın, "Çektin mi? Allah çektirmesin" diye espri yapması herkesi güldürdü.