Külliye’de özel bir gün

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dolayısıyla dün Cumhurbaşkanlığı Külliye si'nde Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Önceki günKülliye'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la keyifli saatler geçirip, renkli görüntüler oluşturdular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncularıyla Külliye'deMilli oyuncularaKabulde Afrin'deki Mehmetçik de unutulmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,sözleri üzerine, sporcular dadiye bağırarak el salladı ve asker selamı verdi.Bazı sporcuların futbol topu ile hünerlerini sergilediği kabulde, takım kalecisi Hüseyin Dinç , Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun süre sarıldı. Erdoğan'ın, "Sana bir atış yapayım mı?" diye sorması üzerine Dinç, "Zımba gibiyim" yanıtını vererek oluşturulan kaleye geçti. Dinç'e, "Sol ayak, sağ ayak hangisiyle atayım?" sorusunu soran Cumhurbaşkanı 'sağ' yanıtını almasına rağmen topu sol ayakla sol köşeye göndermeye çalıştı ancak Hüseyin Dinç başarılı bir kurtarış gerçekleştirdi.Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde ismi yazan, memleketi Rize 'nin plaka kodunu taşıyan 53 numaralı formayı hediye etti.Cumhurbaşkanı, bir sporcunun topu sürerek yaptığı hareketler üzerine, "Ooo, hareketlere bak" dedi. Bir süre futbol oynayan Erdoğan down sendromlu sporcularla el ele tutuşarak hep birlikte "Türkiye" dediler.Cumhurbaşkanı Erdoğan hediye verdiği sporculara, "Bunları antrenmanlarda kullanacaksınız" diyerek hatıra fotoğraf çektirdi. Fotoğrafçının "Çektik efendim" sözlerine, Erdoğan'ın, "Çektin mi? Allah çektirmesin" diye espri yapması herkesi güldürdü.