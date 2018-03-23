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Valbuena'nın menajerinden 'pişmanlık' açıklaması

'de forma giyen ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Mathiue Valbuena'nın menajeri açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 23.3.2018 16:22 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 16:29
Valbuena'nın menajerinden 'pişmanlık' açıklaması

'de teknik direktör 'ın fazla forma şansı vermediği, geleceği tartışmaya açılan için menajeri Jean-Pierre Bernes açıklamalarda bulundu.

'ŞU ANDA KİMSE PİŞMAN DEĞİL'

Valbuena'nın bir pişmanlığı olmadığını söyleyen menajer, 'un Şampiyonlar Ligi'ne gidememesi nedeniyle Fenerbahçe'nin tercih edildiğini kaydederken, "Lyon'da 2. sezonu için iyi geçti ve en iyi istatistikleri elde ettiği sezonu yaşadı. Türkiye'de 2018 yılının başlaması ile birlikte biraz daha az oynamaya başladı. O, futbolu çok seven bir çocuk. Lyon'da kalmayı tercih etmedi çünkü Lyon, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. Ayrıca Türkiye'den büyük bir teklif aldı. Şu anda kimsenin bir pişmanlığı yok." ifadelerini kullandı.

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ÇİN'DEN GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ!

Fransız basınının iddiasına göre Fenerbahçe'de ilk 11'e girmekte zorluk yaşayan Valbuena, devre arası transfer döneminde Çin'den cazip teklifler aldı. Çin takımları, Valbuena'ya Fenerbahçe'den aldığı maaşın daha fazlasını teklif etse de Fransız yıldızın bu teklifleri geri çevirdiği belirtildi. 33 yaşındaki futbolcu bu sezon 32 maçta toplam 2000 dakika Fenerbahçe forması giyerken 6 gol ve 15 asist kaydetti. (Sporx)

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Valbuena'nın menajerinden 'pişmanlık' açıklaması
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