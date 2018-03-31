Beşiktaş - Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Barış Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mehmet Metin yaparken, 4'üncü hakemlik görevi Bahattin Şimşek'in olacak.

Ligin 26. haftasında Medipol Başakşehir'e mağlup olarak 50 puanda kalan ve üçüncü sıraya düşen Beşiktaş, karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk iddiasını kalan haftalara taşımaya çalışacak.

ALANYASPOR İLE 4. RANDEVU

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, ligde mücadele hakkını geçen sezon yakalayan rakibiyle oynadığı 3 karşılaşmayı da kazandı. 2016-2017 sezonunda Alanyaspor'a iki lig maçında da 4-1'lik skorlarla üstünlük kuran Beşiktaş, bu sezonki ilk müsabakada da deplasmanda 2-1 galip geldi.

Rakibine 3 karşılaşmada toplam 10 gol atan siyah-beyazlı ekip, 3 gol yedi.

EVİNDE 39 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısında Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak.

Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 39 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 39 karşılaşmada 32 galibiyet ve 7 beraberlikle 103 puan topladı.

Söz konusu 39 maçın 32'sini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 25 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.

QUARESMA , MEDEL VE ADRİANO CEZALI

Beşiktaş'ta kart cezalısı oyuncular Ricardo Quaresma, Gary Medel ve Adriano Correia, bu akşamki mücadelede oynayamayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın yanı sıra rakibine yaptığı hareketlerden dolayı 5 maç ceza alan Quaresma, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir mücadelelerinin ardından Aytemiz Alanyaspor karşısında da takımını yalnız bırakacak.

Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Medel ile Adriano da müsabakada görev alamayacak.

5 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Dusko Tosic, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan bu akşamki karşılaşmada sarı kart görürse, 28. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

VAGNER LOVE ESKİ TAKIMINA KARŞI

Siyah-beyazlı takımın devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Vagner Love, eski takımına karşı forma giymeye hazırlanıyor.

Geçen sezon başında Alanyaspor'a transfer olan Brezilyalı oyuncu, ilk yılında ligdeki maçlarda fileleri 23 kez havalandırarak gol kralı olmuştu. Bu sezonun ilk yarısında Alanyaspor formasıyla 10 gol kaydeden Vagner Love, siyah-beyazlı ekipte 2 lig golüne imza attı.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri - Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Lens, Talisca, Babel, Negredo

Sakat: Yok

Cezalı: Medel, Adriano, Quaresma



AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar - Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas

Sakat: Remy Riou, Berkan Emir, Birol Parlak

Cezalı: Yok

BİLET FİYATLARI

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