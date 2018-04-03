Yazarlar Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı



GÜRCAN BİLGİÇ: Planın varsa!



Yirmi dakikada zoru "kolay" hale getirdiler. Skor 2-0 olunca, Kayseri için de maç bitti zaten. Denemek istediklerinde Fenerbahçe'nin konsantre savunmasında bocalayıp durdular. Oyun kurguları da tabelayı "sıfırda" tutmak üzere olduğundan, bekleyen Fenerbahçe'ye karşı hücum aklı da oluşturamadılar. Dakikalar, Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürmek üzerine geçti. Aykut Kocaman, kalelerine gelen ilk topun gol olmasından hep şikayetçi. Bu kez rakip kaleyi bulan ilk iki şutu da gol oldu. Hani o; "kahpe felek" var ya bu kez Fenerbahçe kulübesinde oturmuştu.

Kurgulama kazanmak üzerine. İki teknik adam da hesap yapmış. Kayseri'ninki, üçlü defansa karar veriyor. Aslında beklerle birlikte beşli... Kalecisinin tecrübesizliğinde çareyi topu kalesinden uzak tutmak yerine, kendi alanını kalabalık tutmak olarak görmüş. Aslında alışkanlıkların dışına çıkıp, olağan gidişi bozmak riski dışında, çok da yanlış değil.

Öne oynama problemi olan bir takım karşısında arkayı sağlam tutma düşüncesini, Mehmet Topal bozdu. Soldado'ya attığı muhteşem pas erken golü getirince, bir haftalık çalışmanın ezberi de bozuldu. Plan Aykut Kocaman'ın kağıtlarına döndü; tıkırtıkır işledi.

Neredeyse 10 gündür Aykut Hoca'nın bu maçı Ekici-Valbuena ikilisi ile oynayabileceği haberleri sızıyordu. Prensip düzene baktığımızda pek aklımız almadı ama sekizde sekiz yapmak için bir farklılık yapabileceği ihtimalini de düşünüyorduk. 11 açıklandığında, "kazanan" takımından yana akıl koyduğunu gördük. Maçı da kucağına alınca Aykut Hoca işleyen düzenle hiç uğraşmadı.

Tabelada 5-0 yazıyor... Baktığınız zaman rakibe bastırmış, sağlı-sollu dağıtmış, tempoyu yüksek tutmuş bir takım yok. Ancak doğru oyunun sahibi, taktik disiplini limitte tutan, farkı açtığında bile kalesinden topu uzak tutmak isteyen bir anlayışla oynadılar. Atılan gollerin hiçbirine "kaleci tecrübesizliği" yazamazsınız. Üstündeki üç takımın da kabuslar gördüğü bir maçı beş farklı kazanarak, başka bir iddia koydular ortaya; planın varsa, heyecanı yenersin.