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’in acı günü

Giriş Tarihi: 5.4.2018
F.Bahçe'nin eski başkanlarından 'in eşi , vefat etti. Merhume Şen'in cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Levent Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi. F.Bahçe, şu başsağlığı mesajını yayınladı: "Eski başkanımız Sayın Ali Şen'in değerli eşi, genel kurul üyemiz ve 'in kıymetli anneleri Benta Şen'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhume Benta Şen'e Allah'tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen Ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine baş sağlığı dileriz."
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Ali Şen’in acı günü
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