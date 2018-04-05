Ali Şen’in acı günü

F.Bahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen
'in eşi Benta Şen
, vefat etti. Merhume Şen'in cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Levent Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi. F.Bahçe, şu başsağlığı mesajını yayınladı: "Eski başkanımız Sayın Ali Şen'in değerli eşi, genel kurul üyemiz Metin Şen
ve Adnan Şen
'in kıymetli anneleri Benta Şen'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhume Benta Şen'e Allah'tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen Ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine baş sağlığı dileriz."