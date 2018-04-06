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"Kupayı birlikte kaldıralım"

1907 Okul 1907 Pota Projesi kapsamında 'a giden Fenerbahçe Başkanı “Kupayı Diyarbakır’da kaldırmak istiyoruz.” dedi

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Aziz Yıldırım Kupayı birlikte kaldıralım
Fenerbahçe Başkanı , 1907 Okul 1907 Pota Projesi kapsamında dün 'daydı. Yöneticiler Mithat Yenigün ve Mahmut Uslu ile birlikte gittiği Diyarbakır Havalimanı'nda davul-zurna ve "Memleketine hoş geldin" pankartıyla karşılanan Yıldırım, Diyarbekirspor kulübünün otobüsüne binerek Sur ilçesine bağlı Soğanlı mahallesine hareket etti ve burada Fenerbahçe Derneği tarafından sarı-lacivert renklere boyanıp tadilatı yapılan ve bahçesine basketbol potası yerleştirilen Soğanlı İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Yıldırım burada yaptığı konuşmada, 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini hatırlatarak, "Diyarbakır benim memleketim ve inşallah en kısa zamanda burada projelerimizi yerine getiririz. 9 Mayıs'taki finalinde de inşallah futbol takımımızla burada oluruz ve kupayı hep birlikte kaldırırız" diye konuştu.

DİYARBAKIR'A 280 TANE POTA
AZIZ Yıldırım, Diyarbakır'a merkez, kazalar ve köyler dahil olmak üzere 280 tane pota yaptıracaklarının sözünü verdi. 1 ay içinde 30 tane okulun ihtiyacının giderilmiş olacağını belirten F.Bahçe Başkanı, "Böylelikle çocuklarımızı spora yönlendirip, kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracağız. Bugüne kadar 500'den fazla okulda bu projeyi yerine getirdik" dedi.
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Aziz Yıldırım "Kupayı birlikte kaldıralım"
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