Aziz Yıldırım "Kupayı birlikte kaldıralım"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım
, 1907 Okul 1907 Pota Projesi
kapsamında dün Diyarbakır
'daydı. Yöneticiler Mithat Yenigün ve Mahmut Uslu
ile birlikte gittiği Diyarbakır Havalimanı'nda davul-zurna ve "Memleketine hoş geldin" pankartıyla karşılanan Yıldırım, Diyarbekirspor kulübünün otobüsüne binerek
Sur ilçesine bağlı Soğanlı mahallesine hareket etti ve burada Fenerbahçe Derneği tarafından sarı-lacivert renklere boyanıp tadilatı yapılan ve bahçesine basketbol potası yerleştirilen Soğanlı İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Yıldırım burada yaptığı konuşmada, 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini
hatırlatarak, "Diyarbakır benim memleketim ve inşallah en kısa zamanda burada projelerimizi yerine getiririz. 9 Mayıs'taki Ziraat Türkiye Kupası
finalinde de inşallah futbol takımımızla burada oluruz ve kupayı hep birlikte kaldırırız" diye konuştu. DİYARBAKIR'A 280 TANE POTA
AZIZ
Yıldırım, Diyarbakır'a merkez, kazalar ve köyler dahil olmak üzere 280 tane pota yaptıracaklarının sözünü verdi. 1 ay içinde 30 tane okulun ihtiyacının giderilmiş olacağını belirten F.Bahçe Başkanı, "Böylelikle çocuklarımızı spora yönlendirip, kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracağız. Bugüne kadar 500'den fazla okulda bu projeyi yerine getirdik" dedi.