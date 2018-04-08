Boluspor, Elazığspor'u eli boş gönderdi

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Boluspor, konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-0 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada Boluspor savunmasının hatasında Laminne Diarra topla buluştu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Diarra, kaleciyi de çalımlayarak topa vuracağı sırada savunmadan döndü. Tekrar topla buluşan Diarra'nın vuruşunu kaleci Gökhan kurtardı.

34'üncü dakikada, gelişen Boluspor atağında ceza sahasına yapılan ortaya İrfan rövaşata vurdu. Top az farkla üstten dışarı çıktı.

Maçın devre arasında Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle saha çevresinde tur attı.

58'inci dakikada, ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Yusuf Emre Gültekin'in şutu kalecide kaldı.

62'nci dakikada, İshak'ın ceza sahası dışından sert vuruşunu, kaleci Ahmet Sabri yumruklayarak kornere çeldi.

66'ncı dakikada İrfan'ın kullandığı köşe vuruşunda Yusuf Emre'nin şutunu Elazığspor savunması çizgiden çıkardı.

69'uncu dakikada savunma arkasına atılan pasta topa buluşan Melih'in vuruşunu kaleci kurtardı.

76'ncı dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında Mustafa'nın yerden ortasına Melih'in düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

80. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Melih, bir kez daha golle buluştu. 2-0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Zorbay Küçük, Gökhan Memişoğlu, Gökmen Baltacı

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Arapi, Diarra, İrfan Başaran (Dk. 67 Akabueze), İshak Çakmak, Melih Okutan, Furkan Şeker, Sefa Yılmaz (Dk. 46 Poepon), Emre Gültekin (Dk. 83 Özgür İleri), Umut Meraş, Mustafa Durak

Tetiş Yapı Elazığspor: Sabri Fener, Bjarnason, Serkan Kurtuluş (Dk. 22 Adem Alkaşi), Tatos (Dk. 72 Kadir Bekmezci), Diarra, Murat Akça, Emre Öztürk, Caner Öztürk, İbrahim Pekşen (Dk. 63 Hora), Sezgin Coşkun, Muhamed Ildiz

Goller: Dk. 76 ve 80 Melih Okutan (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Melih Okutan, Dk. 28 İshak Çakmak, Dk. 60 Emre Gültekin (Boluspor)