Son Dakika: Trabzonspor’un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu kimdir? Ne iş yapıyor?

Trabzonspor Başkanı seçilen Ahmet Ağaoğlu, Trabzonsporlu taraftarlarda da büyük heyecan uyandırdı. Golf Federasyonu başkanlığını da yapan Ağaoğlu büyük bir Trabzonspor aşığı…

AHMET AĞAOĞLU KİMDİR?

Doğma büyüme Trabzonlu olan Ağaoğlu, 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden mezun oldu. Kendisini Trabzonsporlu Ahmet olarak da tanımlayan Ağaoğlu, 'Herkes adımı Trabzonsporlu Ahmet diye bilir.'

Ahmet Ağaoğlu 1996 yılında Klassis Golf Kulübü'nde golf hayatına başladı. 2000 yılında ise Golf Federasyonu Başkanlığına seçildi. Ahmet Ağaoğlu, dört yıllık görev süresi boyunca golfün tabana yayılması ve Golf Milli Takımı'nın kurulması doğrultusunda yoğun çaba harcadı.

Türkiye'nin golf turizminden 2,5 milyar dolar gelir elde etmesi hedefiyle 2004 yılında '4 Yılda 100 Golf Sahası' kampanyası nın başlatılmasını sağladı. Golfü Anadolu'ya yaymak ve genç yetenekleri bu spora kazandırmak amacıyla dokuz ildeki pilot okullarda öğrencilere golf eğitimine öncülük yaptı. 2000 yılında 70 civarında olan lisanslı sporcu sayısı 2009 yılında 5,500'e çıktı. 2004 yılının sonunda yeniden Federasyon Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu döneminde Türk golfü tarihi başarıları yaşadı. 25 Şubat 2005'te özerk Golf Federasyonu'nun ilk başkanı oldu.