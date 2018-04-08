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: ’un yeni başkanı kimdir? Ne iş yapıyor?

’un 73. Genel Kurulu’nda başkan adayı seçilen kimdir? Trabzonspor’un yeni başkanı Ağaoğlu, 1690 üyenin oy kullandığı seçimde rakiplerinden açık ara farkla birinci olmayı başardı. Peki Trabzonspor’un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu kimdir? Aslen nerelidir? Ne işi yapar? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde…

Giriş Tarihi: 8.4.2018 18:49
Son Dakika: Trabzonspor’un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu kimdir? Ne iş yapıyor?

Başkanı seçilen , Trabzonsporlu taraftarlarda da büyük heyecan uyandırdı. başkanlığını da yapan Ağaoğlu büyük bir Trabzonspor aşığı…

AHMET AĞAOĞLU KİMDİR?

Doğma büyüme Trabzonlu olan Ağaoğlu, 1979 yılında Denizcilik Fakültesi'nden mezun oldu. Kendisini Trabzonsporlu Ahmet olarak da tanımlayan Ağaoğlu, 'Herkes adımı Trabzonsporlu Ahmet diye bilir.'

Ahmet Ağaoğlu 1996 yılında Klassis Golf Kulübü'nde golf hayatına başladı. 2000 yılında ise Golf Federasyonu Başkanlığına seçildi. Ahmet Ağaoğlu, dört yıllık görev süresi boyunca golfün tabana yayılması ve Golf 'nın kurulması doğrultusunda yoğun çaba harcadı.

'nin golf turizminden 2,5 milyar dolar gelir elde etmesi hedefiyle 2004 yılında '4 Yılda 100 ' kampanyası nın başlatılmasını sağladı. Golfü Anadolu'ya yaymak ve genç yetenekleri bu spora kazandırmak amacıyla dokuz ildeki pilot okullarda öğrencilere golf eğitimine öncülük yaptı. 2000 yılında 70 civarında olan lisanslı sporcu sayısı 2009 yılında 5,500'e çıktı. 2004 yılının sonunda yeniden Federasyon Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu döneminde Türk golfü tarihi başarıları yaşadı. 25 Şubat 2005'te özerk Golf Federasyonu'nun ilk başkanı oldu.

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Son Dakika: Trabzonspor’un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu kimdir? Ne iş yapıyor?
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